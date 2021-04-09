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蘿莉控遠征！3闖女學生宿舍直奔心中祕境　狂拍後拿內搭衣手拉胚

▲黑衣男子破窗進高中廁所再進女宿舍躲藏。（示意圖／免費圖庫pakutaso）

▲男子進高中廁所再進女宿舍躲藏。（示意圖／免費圖庫pakutaso）

記者唐詠絮／彰化報導

台中1名清潔工張男(24歲)，3度翻牆進入彰化某間高中，再前往女宿舍曬衣處拍攝拿取學生衣物、內褲自慰，還尾隨學生進浴廁要偷窺，被另一名學生發現，學校報警，彰化地院審結，依無故侵入他人建築物，共3罪，判應執行拘役70天。

依據判決書內容指出，張男分別於2020年3月8日、4月30日凌晨，騎乘車牌號碼前往該校，將機車停在校方後巷後，從側門翻牆由女宿舍一樓窗戶未上鎖侵入其內，拿取內褲自慰，用手機拍攝。同年11月間尾隨學生進入浴廁，被另一名學生發現，快步沿原路離開該高中，再騎乘上開機車離去，隔天學校報警，警方調閱監視器後，當晚逮捕到張男在手機內發現有拍攝學生衣物照片及自慰的影片。

事發當時正逢長榮女大生遭隨機勒斃案不久，校方隨即報警、校安通報，不僅對全校學生心理輔導，更在男子行經的地方找尋是否有遭裝置針孔攝影機。

彰化地院法官審酌被告先後3次侵入校園，目的在於拿取同學衣物自慰，或企圖窺視同學，被告所為不僅侵害告訴人即校方對校園之管理，更破壞居住於校園內同學的居住安寧，影響社會治安；並斟酌被告犯後坦認犯行，依無故侵入他人建築物，共3罪，各處拘役30日，應執行拘役70日，可易科罰金。

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