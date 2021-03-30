恐怖男夜闖大學女宿找前女友！踹門狂喊：人交出來　她喊救命驚逃

記者洪靖宜／高雄報導

高雄義守大學傳出有不明男子闖入女生宿舍，一度不讓女學生離開，女大生狂喊救命，還好有其他同學經過，趁機逃脫，警方獲報後到場，男子不願離開甚至作勢攻擊員警，立刻被壓制上銬帶回警局，雖然人被帶走，但校園安全也引發學生疑慮。



▲男闖義守女宿，還作勢要攻擊警方。（圖／記者洪靖宜翻攝）

義守大學有女學生指控有陌生男子闖入校園女宿，女學生在《Dcard》還原過程，指出有名陌生男子敲她房門，開了門後他就開始瘋狂要人，想逃出房間他還堵在門口，不讓她出去，只能喊救命，還好有樓友要出門，才有機會逃到外面，沒想到這個人就開始在外面怒吼，還踹房門和其他人的房門。

其他學生不滿控訴：「一個這麼高大的男人大搖大擺從宿舍正大門進入，管理站就在前方當班職員沒有一個人發現！甚至闖入女學生房內、踹門、咆哮、恐嚇，質疑校園安全是否出了嚴重問題？」學生更指控校方處理過程消極，表示事發後完全沒有一個校方人員前來關心詢問。

▲男闖義守女宿 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

而警方接獲校安機制通報後也前往處理，經了解，22歲的吳姓男子與義大江姓女學生為前男女朋友關係，雙方分手後吳嫌因無法聯繫上江女，因此在29日晚間跑到義大女生宿舍想找她，被宿舍樓管發現後通知警方到場處理。

不過，員警到場後吳嫌依然情緒激動不願離開，吳嫌大聲咆哮，還烙出自己名字要警察趕快去查他的家庭背景，不顧警方警告，吳嫌繼續說：「不要只會這幾句」，接著罵髒話作勢要攻擊警方，但下一秒就被壓制在地，上銬帶回警局，即使掙脫也沒用，最後被依妨害公務逮捕張嫌，全案依侵入住宅、妨害公務罪嫌偵辦。



義守大學表示，男子並非本校學生，當晚18時9分利用下課用餐時間，趁隙進入到女生宿舍，當時宿舍管理人員透過監視螢幕發現，但因為人潮眾多無法辨識方向，一直到18時13分有學生回報，吳男已經到12樓，立刻通知校警和校安人員支援，22分於女宿2樓發現吳男，勸離無效報警。



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