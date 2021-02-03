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警專實習座談會規格史上最高　校長警局長副市長通通到

▲▼警專校長鍾國文到台中第二分局與實習學生座談。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲警專校長鍾國文（左）到台中第二分局，與實習學生座談。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／台中報導

警察專科學校校長鍾國文關心實習生狀況，2日到台中第二警分局訪視並舉辦座談會。曾任警職的中市副市長陳子敬、市警局長楊源明均出席，讓座談會一次出現3位高階長官，堪稱史上最高規格，也讓實習學生驚喜連連。

昨日下午，台中市警局第二分局舉行第38期警專學生座談會。原來，警專校長鍾國文關心學生實習狀況，專程南下訪視。中市警局長楊源明、副市長陳子敬、第二分局長蔡元戎均列席，讓學生與校長心得交流，場面熱烈。

▲▼警專校長鍾國文到台中第二分局與實習學生座談。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼警專校長鍾國文、中市警局長楊源明、副市長陳子敬一起出席座談。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼警專校長鍾國文到台中第二分局與實習學生座談。（圖／記者李忠憲翻攝）

校長鍾國文表示，實習見學及情境教學是警專的兩大訓練核心，為提升執勤安全與法治素養，警察教育訓練須持續精進，學生在實務單位跟著指導員實習，不僅能幫助內化學員的法規與執勤技巧，亦能提升應用技能與執法品質，使其迅速與職場接軌；在學校透過模擬各式勤務情狀情境模擬演練，結合學科與術科，法規與警技，強化實作能力，提升執勤安全。

座談會中，18位同學逐一分享勤務中處理各類案件等心得，同學們除了學習外勤學長們執勤的技巧外，更讓學生感受到學長、姊們的智慧與高EQ；而面對日異月新的科技時代，外勤使用的各項E化系統也讓學生們驚嘆連連，不同於學校的授課，在指導員的指導下現場操作，更讓學生們有不一樣的經驗。

巧合的是，陳副市長是警大38期畢業，這次參加的警專學生剛好也是38期，本次「大38」對「小38」的座談會，陳副市長除與學生進行經驗傳承與世代交流外，並勉勵學生要多讀書充實自我，維持規律的生活作息及注意身體健康，避免抽菸及過量飲酒等不良習慣，為未來警察生涯奠定良好基礎。

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