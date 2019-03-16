評／「兩岸牌」奏效？府院黨使盡「洪荒之力」暫時止血

▲總統蔡英文 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔡浩祥／特稿

中共總書記習近平對台提出對台「習五點」，民進黨政府暫別九合一敗選陰霾，打了一陣「順風牌」，但以316四席立委補選結果觀之，府院黨使盡「洪荒之力」輔選，總算保住新北、台南立委席次，讓民進黨從2018九合一大選失利後狂跌的聲勢暫時止血，卻讓人不禁懷疑，「兩岸牌」是否已成強弩之末。

此次立委補選，府院黨使盡「洪荒之力」固票，特別是台南，雖說第二選區是全台最綠，可說是「綠到出汁」。但，不容忽視的是，去年九合一大選，整個中南部幾乎成為「韓流」重災區，這也是老市長賴清德疲於奔走的主因。

大動作輔選背後，得有激進論述「加料」，進而拉抬選情。賴清德一句「台南若輸！中國會更大膽併吞台灣」，加上蔡英文召開國安會議，定調七大綱領反制「一國兩制」，把兩岸危急感炒到最熱。

兩岸關係在民進黨執政下，是好是壞，民眾心裡很清楚；民進黨自去年九合一把地方選戰規格拉高至國安層級，效果如何，黨內高層心裡也很清楚，只是光立委補選就用到這麼大力度，實在難以想像，2020民進黨會如何操作兩岸議題。

▲為保送台南立委補選候選人郭國文，府院黨可說用盡「洪荒之力」。（圖／記者林悅翻攝）

再把視角拉到北京，雖說四席立委補選正逢大陸兩會時間，而這些年交手下來，民進黨逢選舉年必打「兩岸牌」，北京早就見怪不怪，尤其去年九合一操作「兩岸牌」大敗，某種程度北京也「看破」民進黨手腳。

習近平兩會出席福建團組，已不談「九二共識」，更多的是如何進一步深化、落實「習五點」，這意味著北京已不太在意民進黨怎麼挑動兩岸對立情緒，也不會隨之起舞。

四席立委補選，民進黨雖暫得喘息，但「兩岸牌」能否一路發酵至2020？選民又是否買單？無疑是下階段觀戰重點。