台港澳資納《外商投資法》　陸委會籲勿以審查影響台資

▲陸委會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者魏有德／綜合報導

大陸全國人大15日通過《外商投資法》，2020年正式上路，大陸國務院總理李克強在中外記者會上表示，台港澳資可以參照、比照適用《外商投資法》規範。對此，陸委會表示，將觀察陸方「國安審查」是否造成台商投資障礙，確保台商投資權利。

▲「外商投資法草案」圖解。（圖／人民日報）

陸委會15日晚間透過書面聲明指出，對於所謂「國家安全」審查，是否造成台商實質投資障礙，當局將持續關注後續發展情況；目前各界對大陸「外商投資法」能否確實保障外資，仍存有諸多疑慮，投資者應審慎評估，避免血本無歸。

陸委會並呼籲，台商對兩岸經濟發展有長遠貢獻，大陸政府不應以「國家安全」審查影響台商投資，應該營造穩定及有利的經營條件與環境，確實保障台商的投資權益。

▲大陸國務總理李克強。（圖／翻攝自央視）

大陸去年底公佈新的《外商投資法》草案15日在人大會議上通過，將全面取代原有的外資三法，對技術轉讓、智財權保護作統一規定，接軌現行《公司法》，朝內外資一視同仁方向推進。

李克強在中外記者會上提到，台港澳資將比照適用《外商投資法》，而《外商投資法》35條提到，「建立外商投資安全審查制度，對影響或者可能影響國家安全的外商投資進行安全審查」。