確認有國安疑慮！NCC封「關注31條」　陸委會：特殊個案

▲關注31條網站。（圖／翻攝自「www.31t.tw」網站）

記者馬叔安／綜合報導

以宣傳大陸「惠台31條措施」為主軸的「關注31條」（www.31t.tw）網站，確定由NCC下令於15日封鎖，總統府發言人黃重諺也15日晚間表示，該網站的註冊單位是大陸中央台辦轄下的公司，是中共在台從事具政治目的宣傳，應由主管機關註銷其註冊。陸委會則強調，本案僅特殊個案，不會任意查處。

大陸國台辦去年2月28日推出「惠台31條」，在實施屆滿一年之際，陸方日前以「www.31t.tw」註冊台灣網域，推出「關注31條」網站，內容與國台辦推出的「31條」App內容相似，大多是惠台措施及台青西進的相關資訊及報導。

總統府發言人黃重諺15日晚間表示，經證實「31t.tw」註冊單位是中國中央台辦轄下「北京海峽文化交流有限公司」，為中共在台從事具政治目的宣傳，違反兩岸人民關係條例第34條相關規定，應由主管機關註銷其註冊。

▲ 總統府發言人黃重諺。（圖／記者李毓康攝）

對此，NCC稍早證實，已收到相關公文，確認有國安疑慮，將註銷該網站域名。據了解，NCC也通知台灣網路資訊中心（TWNIC）封鎖該網站。

另外，《中央社》也報導，陸委會發言人邱垂正表示，「關注31條」網站未經許可，在台灣傳播中共具有政治性目的宣傳內容，引起社會輿論譁然，遭各界檢舉，經相關政府部門與專家審認，確定具有國安疑慮，且已違反兩岸人民關係條例第34條相關規定，因此由主管機關註銷其註冊，予以封鎖。

《臺灣地區與大陸地區人民關係條例》第34條規定，依本條例許可之大陸地區物品、勞務、服務或其他事項，得在台灣地區從事廣告之播映、刊登或其他促銷推廣活動，不得有為中共從事具有任何政治性目的之宣傳、違背現行大陸政策或政府法令、妨害公共秩序或善良風俗等情形。