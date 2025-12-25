　
大陸 大陸焦點 特派現場

與全紅嬋的關係是敵是友？　陳芋汐再度感慨：盼輿論能包容我們

記者廖翊慈／綜合報導

中國跳水名將全紅嬋、陳芋汐長期被譽為國家跳水隊的「雙子星」，輪流包辦各個大型賽事的金銀牌，不過卻也讓兩人的實力，不斷被放上檯面做比較。陳芋汐近日接受專訪再次被問及，每每看到自己被拿去對比全紅嬋有何感受，她大方坦言，兩人之間的關係從不受輿論影響。

▲▼陳芋汐談與全紅嬋友誼。（圖／翻攝自微博）

▲▼陳芋汐談與全紅嬋友誼。（圖／翻攝自微博）

▲▼陳芋汐談與全紅嬋友誼。（圖／翻攝自微博）

據《紅星新聞》報導，陳芋汐日前在大型賽事上，得獎後落淚，主持人問及落淚原因。她停頓幾秒後感慨表示，「這一年走來挺不容易的。」

主持人說道，陳芋汐被陸媒點出是，在中國體育圈內，「被持續網暴時間最長的，而且是密度最強烈的，我其實很替妳難過。」陳芋汐無奈笑說，看不了家人朋友，在自己的貼文底下被罵，直接關閉了留言區。

▲▼全紅嬋、陳芋汐巴黎奧運雙人跳水10公尺台。（圖／路透社）

▲▼全紅嬋、陳芋汐巴黎奧運雙人跳水10公尺台。（圖／路透社）

▲▼全紅嬋、陳芋汐巴黎奧運雙人跳水10公尺台。（圖／路透社）

▲▼全紅嬋、陳芋汐巴黎奧運雙人跳水10公尺台。（圖／路透社）

▲全紅嬋、陳芋汐巴黎奧運雙人跳水10公尺台。（圖／路透社，上同）

陳芋汐坦言，自己甚至在決賽前一夜，收到陌生人把自己個資都蒐集起來的訊息，讓她非常害怕，更讓她無奈的是，自己永遠都「被貼上有後台的標籤」，「因為他們覺得我家庭條件好，我爸媽是體育圈的教練，認為我比賽成績好，是因為跟裁判認識，其實不管我成績好不好，一直都會被無端造謠。」

▲▼全紅嬋、陳芋汐巴黎奧運雙人跳水10公尺台。（圖／路透社）

▲▼全紅嬋奧運女子跳水10公尺奪金哭了！激動擁抱教練、隊友陳芋汐。（圖／路透）

▲全紅嬋、陳芋汐出賽巴黎奧運。（圖／路透社，上同）

主持人接著問道，「很多人會拿妳跟全紅嬋比較，妳個人會在意嗎？」她回應，「大部分的網友留言是非常友好的，但少部分人會發一些挑撥離間的言論，跳水隊大家都是非常好的隊友，無論是訓練還是生活，網友一下把我們拉到對立面，去談論任何一件事情。」

對於兩人之間的關係，是否被酸民影響，陳芋汐坦言，「我跟小紅的關係，其實不是能被這些言論所左右的，她也同樣在輿論的漩渦裡，我們彼此都有自己非常困難的點，所以希望輿論能對我們都好一點。」

▲全紅嬋曾公開說道，自己最喜歡拉著陳芋汐的手，一起在台上舉高。（圖／路透社）

▲全紅嬋曾公開說道，自己最喜歡拉著陳芋汐的手，一起在台上舉高。（圖／路透社）

陳芋汐強調，兩人都是在跳水圈爭奪榮譽的伙伴，在運動員生涯的關鍵階段，各自面臨著不小的挑戰，「希望輿論能對我們多一份包容，少一些惡意揣測，希望所有運動員，能被正確看待，網友不能用謠言，去詆毀一個正常的運動員所有的努力跟付出。」

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

陳芋汐坦言：奧運後被輿論逼到崩潰邊緣

陳芋汐坦言：奧運後被輿論逼到崩潰邊緣

中國跳水名將陳芋汐17日正式獲選世界泳聯2025年度最佳女子跳水運動員。20歲的她以全年國際賽全勝、三大賽全面奪金、女子10公尺跳台項目四連冠等紀錄級表現，首次拿下生涯最高榮譽，也再度證明自己在新奧運週期的絕對統治地位。不過她也坦言，自去年巴黎奧運後，整個人陷入崩潰。

不是全紅嬋！世界泳聯宣布2025最佳女跳水員

不是全紅嬋！世界泳聯宣布2025最佳女跳水員

她嘆：和全紅嬋與陳芋汐生在同時代就是悲劇

她嘆：和全紅嬋與陳芋汐生在同時代就是悲劇

跳水名將宣佈轉籍「敵國」俄羅斯　烏克蘭炸鍋：叛國

跳水名將宣佈轉籍「敵國」俄羅斯　烏克蘭炸鍋：叛國

宏福苑大火151死！全紅嬋：願你們平安

宏福苑大火151死！全紅嬋：願你們平安

陳芋汐全紅嬋跳水中國跳水巴黎奧運

