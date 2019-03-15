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大陸「騰訊視頻」傳5月登台　陸委會：嚴格把關

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▲▼陸委會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者陳政錄攝）

▲陸委會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者陳政錄攝）

記者蔡紹堅、魏有德／台北採訪報導

外傳騰訊、優酷、芒果TV等大陸影音串流平台業(OTT)最快今年5月「落地」台灣。據了解，「騰訊視頻」或將循「愛奇藝」模式在台設分公司，並已選址「台北101」租辦公室準備徵人。對此，陸委會發言人邱垂正表示，依照現行兩岸條例，會同NCC及文化部等相關機關，嚴格把關。

▲▼「騰訊視頻」傳將來台落地。（圖／翻攝自騰訊視頻網站）

▲「騰訊視頻」傳將來台落地。（圖／翻攝自騰訊視頻網站）

邱垂正提到，政府目前尚未開放OTT來台落地，但業者在台設立公司代為經銷等行為，主管機關將一併研商適法性及管理措施。對此，NCC將與文化部等相關單位於15日開會研議，陸委會也表示會出席此會議。

據了解，愛奇藝在2016年申請來台設立公司，當時被經濟部投審會駁回，然而，愛奇藝利用台灣法律「灰色地帶」，開設「愛奇藝台灣站」照常營運，經由台灣代理商進行經銷、宣傳等業務，規模已達上百人。

▲專訪NCC主委詹婷怡▼。（圖／記者屠惠剛攝）

▲NCC主委詹婷怡。（圖／記者屠惠剛攝）

NCC主委詹婷宜14日表示，騰訊是否申請落地是經濟部投審會負責業務，OTT播出的內容是文化部職掌範圍，是不是真的要來，NCC目前不清楚。此外，據傳「優酷」等影音平台之後也可能遵照「愛奇藝模式」陸續到台灣落地，或對台灣的影視和OTT產業造成不小衝擊。
 

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關鍵字：騰訊,陸委會,邱垂正,愛奇藝,NCC,OTT

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