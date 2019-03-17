柯P訪美》柯文哲訪美面試行　美方態度、僑界反應攸關下一步

▲柯文哲啟程訪美，到訪紐約、華府等，備受關注。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲16日啟程訪美，行程包含紐約、華盛頓等，是2014年上任後首次到訪美東政經重地。根據市府規劃，17日訪美首個行程就要和哥倫比亞大學東亞研究所教授黎安友（Andrew Nathan） 會面；20日將會在美國保守派智庫「傳統基金會」演講，內容除提及台灣民主自由以及為區域和平所做的貢獻外，還將分享自己的執政理念、價值觀。此外，此行還包括多場僑宴、學生座談等，外界也預估，此行的美方、僑界的反應將會左右柯文哲2020態度。

柯文哲選在藍綠夾殺下成功連任後、2020總統大選前拜訪美國，所到之地還是紐約、華盛頓等美東政經重地，不難看出此行「試水溫」、「面試」的意味濃厚。儘管沒有過去行程外流時流出的美國國務院、國防部等行程，但市府也沒有說死，強調行程還在安排接洽中，短短7天左右的訪美過程仍會有變數。

根據北市府目前公布的行程草案，柯文哲預計在美國時間16日晚間抵達紐約，隔日17日一早便與美國著名的中國問題學者、哥倫比亞大學政治學教授黎安友進行近1小時的早餐會，接著前往911國家紀念博物館參觀並獻花。中午預計與紐約的台裔美籍政要午餐會，下午與紐約地區留學生座談，晚間則受邀出席僑界宴會。

柯文哲18日一早柯文哲將赴台北駐紐約辦事處，並針對台北市的永續發展進行簡報，下午拜訪紐約市政機構，接著便搭機前往華盛頓。

19日則是外界最關注的「華府行」，根據規畫，柯文哲上午將參觀美國國會大廈、水岸碼頭更新改造計畫，中午與華盛頓市府官員餐敘，下午參訪史密森學會、林肯紀念堂，晚間將接受駐美代表處歡迎晚宴，20日則將在華府傳統基金會，以「台灣的現狀與前景（The Present Situation and Prospects for Taiwan）」為題發表演講。

由於行程規畫中未見先前流出的美國國務院、國防部等行程，加上先一步踏上美國的桃園市長鄭文燦有造訪白宮，被外界解讀是「降級」。此部分市府強調，行程都是透過駐處安排，否認有層級不夠的問題；此外，負責外交事務的副發言人陳冠廷也說，「驚奇說出來就不是驚奇」，暗示訪美行或許有意料之外的安排。

結束傳統基金會演講後，訪問團便趕赴機場用餐、搭機前往亞特蘭大，晚間出席亞特蘭大締結姐妹市40週年慶祝酒會。21日上午將出席台美商會MOU簽約儀式，接著參訪亞特蘭大市政，並於中午搭機前往波士頓，晚間出席新英格蘭地區僑界宴會。

22日柯文哲將上午出席波士頓生技產業論壇，接著中午拜會波士頓市長，下午參訪麻州生技醫藥新創公司Mass Challenge，接著再與青年創業家及學生座談會，隨後，柯文哲將搭車趕回紐約搭機返台。