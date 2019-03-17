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與柯文哲聊1小時　黎安友：華府或許會認為柯是ok的總統候選人

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記者陳家祥／紐約報導

台北市長柯文哲17日展開訪美行程，上午與哥倫比亞大學教授、大陸政治專家黎安友（Andrew Nathan）進行約1小時的會面。對於柯文哲過去曾提出的「一家親」論調，黎安友受訪表示，現階段台灣人認同與中國大陸分開的，但若未來大陸走向更民主化的發展，台灣人或許會更傾向大陸，「但現在我不覺得兩岸一家親是趨勢。」

黎安友表示，很高興這次能與柯文哲市長見面，很享受這次的會談，直言柯是非常有戰略性的人，非常有趣。而會談是否有提及「美中台強盜說」？黎安友表示會談沒有觸及，他也說，因為還不是完全認識柯文哲，也是第一次與他見面，不是很深刻了解他的觀點。

黎安友說，會開始了解柯文哲未來和馬英九、蔡英文的戰略有何不同。黎安友還表示，馬英九跟蔡英文都是律師出身，用字很精準，但柯文哲很不同、很獨特；至於柯未來會不會是好總統？他個人意見是認為，華盛頓對於柯文哲未來做什麼是感到好奇的、會有興趣，「我假設華盛頓或許會覺得柯文哲成為總統候選人是OK的。」

至於柯文哲提倡兩岸一家親，黎安友說，個人看法是台灣人認同與大陸分開的，或許未來大陸走向更民主化的發展，台灣人的認同或許會更願意親近大陸，「但現在我不覺得兩岸一家親是趨勢。」

▲▼哥倫比亞教授黎安友。（圖／記者陳家祥攝）

▲黎安友。（圖／記者陳家祥攝）

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關鍵字：柯文哲,柯P,台北市,柯文哲訪美

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