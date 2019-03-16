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強化兩岸交流更要拚經濟　桃園市新住民文化交流協會成立

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▲桃園市新住民文化交流協會成立

▲桃園市新住民文化交流協會成立，議長邱奕勝（左）應邀擔任該會總顧問、牛春茹（右）擔任創會長。（圖／牛春茹提供）

記者楊淑媛／桃園報導

強化兩岸交流，更要拚經濟！以陸配為主的桃園新住民姐妹，16日成立「桃園市新住民文化交流協會」由國民黨黃國園黨部副主委牛春茹擔任創會長。牛春茹表示，協會將提供更多兩岸文化交流的機會；最重要的是發現商機，鼓勵更多新住民一起拼經濟，只有經濟的獨立，才能讓新住民得到社會的尊重。

牛春茹表示，桃園市新住民人口數約6萬人，以陸配居半數，議長邱奕勝長年照顧新住民，重視新住民的權益爭取，受到大家認同，因此「桃園市新住民文化交流協會」成立，除應邀擔任該會總顧問，並親自到場為新任的理監事授証。▲桃園市新住民文化交流協會成立

▲桃園市新住民文化交流協會核心幹部。▼新任理監事（圖／記者楊淑媛攝）▲桃園市新住民文化交流協會成立

邱奕勝肯定新住民多年來，對台灣的貢獻，尤其是許多新住民姐妹來到桃園，展現對地方公共事務參與的行動力，並且投入各行各業，甚至創業，表現卓著。「桃園市新住民文化交流協會」創會長牛春茹，畢業於內蒙包頭醫學院， 2001年從內蒙古嫁來台灣，2009年拿到身份證不久，即加入國民黨，長期投入關懷陸配新移民的工作，在地方上活動力強。

「桃園市新住民文化交流協會」成立同時，為力拚經濟，還架設兩岸「海峽家緣網」，並展開「新住民獅子會」籌備會，也與東莞儷雅會締盟姐妹會。首屆理監事分別如下：理事長：牛春茹。總幹事：譚琳。副總幹事：劉芬。常務理事：劉玉霞、徐芬。理事：蔣娟、唐紅兵、王汶、蕭德欽、邱文娟、陳美林、滕偉利。常務監事：李竹秀。監事：孫芸湘、袁中美、廖南芳。財務長：盧香麗。策劃長：徐止言。

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關鍵字：拚經濟,桃園市新住民文化交流協會,邱奕勝總顧問

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