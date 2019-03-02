柯P韓國瑜若PK誰勝算大？　盧秀燕：國民黨會贏

▲台中市長盧秀燕在烏日接受媒體訪問，發表看法。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

台中市長盧秀燕2日針對國民黨初選可能有2階段等表示，經過初選出來的一定是黨內最強，如再找一人取代，恐引發黨內分裂。而韓國瑜和柯文哲如果真的在下一屆總統選舉對戰，基本上國民黨會贏。因為民進黨執政3年來荒腔走板、兩岸關係緊張，人心惶惶，不只是本黨上下，台灣人民也都期待換政府，所以我相信只要國民黨選對候選人，一定會贏。

台中市張廖簡宗親會2日上午在烏日舉行第10屆第1次會員大會，暨新舊任理事長交接典禮。台中市長盧秀燕親自出席致意，並祝賀會員大會成功，會後也接受媒體訪問。

媒體問到國民黨總統初選、總統選舉及地方首長出國拼經濟等問題，盧秀燕表示，經過黨內初選出來的一定是最強的，如果再找一個人取代，恐怕會造成黨分裂。好比世界小姐選美，本黨「美女如雲」，選一位出來說她是世界小姐，結果又嫌她不夠漂亮，再找一位出來說這個才是最漂亮的，這樣是不是會造成黨內紛爭？這也是大家最擔心的事情。

盧秀燕說，這段時間，韓國瑜市長說他和柯P兩位都是「美女」，很擔心「相看會很惡毒」。他覺得最大的問題還不是柯P，是黨內「美女如雲」。這些「太陽們」每一位實力都很堅強，因此選舉制度一定要公平，避免造成分裂，這是最重要的。

她也說，如果韓國瑜和柯文哲對戰，她覺得國民黨會贏。因為我們全黨上下及支持者，都有非贏不可的決心。原因不是為了黨利益，而是大家可以看到民進黨執政這3年來，荒腔走板、兩岸關係緊張，能源政策造成空污、電價可能要漲且電力緊張。

另外，也可看到我們經濟走不出去，所以必須靠各縣市首長自己拚經濟。所以，不管是經濟政策、能源政策或兩岸政策、外交情勢，我想人民都看在眼裡。

盧秀燕說，中央非換人不可，要不然老是靠地方縣市長在那邊賣命拚經濟，人民老是在吸廢氣，兩岸關係緊張，搞得人心惶惶。每天就在討論我們的軍隊可以撐多久，這個對國家都不是好的走向。因此，不只是本黨上下，台灣人民也都期待換政府，所以我相信只要國民黨選對候選人，一定會贏。

媒體也問到，外界認為盧市長跟韓市長出國拚經濟，給中央很大壓力，盧秀燕也說，這段時間她和韓市長出國拚經濟，地方首長在經濟上的打拚，似乎有造成中央的困擾，才會有少數部會首長用酸言酸語表現。我們期待中央地方要有夥伴關係，因為中央困境包括兩岸、外交問題，以致於中央有點走不出去。這個時候，我們地方首長願意代位，一起協助拚經濟。這是很棒的事情，可以互補達到代位效果。希望中央部會能夠祝福、支持、協助。我們是在幫台灣拚經濟，應該要受到肯定與鼓勵，而不是受到酸言酸語的抨擊。

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