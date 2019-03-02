拚經濟打通路　朱立倫陪同謝龍介台南掃街拜票

▲前新北市長朱立倫與國民黨台南市第二選區立委補選候選人謝龍介合體，到台南玉井、楠西、南化掃街拜票。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

前新北市長朱立倫2日與國民黨台南市第二選區立委補選候選人謝龍介合體，到台南玉井、楠西、南化掃街拜票，謝龍介表示，民調領先對手郭國文，這次是國民黨20年來最接近、最有機會拿下勝選的選舉，自己也有絕對信心能為農漁民、勞工、攤販拚經濟、顧腹肚、挺基層、打通路。

謝龍介一早就到玉井競選服務處，參加「拚經濟打通路」民意傾聽座談會，感受到農友與基層民眾思變的期待，希望台南也能像高雄一樣翻轉，讓人進得來、東西出得去、大家發大財。

謝龍介說，20多年來台南市長以及第二選區立委都是民進黨拿去，但長期來沒建設且農漁產品賣不出去，大家都有委屈且不光彩，雖然民進黨傾府、院、黨力量來打壓，但到目前為止，民調顯示兩方是「五五波」，勢均力敵，需要大家催票再催票、動員再動員，讓他當選。

接著謝龍介到玉井果菜市場拜票及街頭開講，朱立倫與國民黨立委林奕華也來站台相挺。許多在地鄉親、攤商，以及特地從彰化、台中趕來的粉絲都來加油，「凍蒜」聲此起彼落，大家搶著要和謝龍介拍照並索取簽名。

謝龍介表示，從選前到現在每天拚經濟、打通路、找訂單，文旦已有100個貨櫃的成績，虱目魚肚8萬塊、虱目魚肚丸50萬粒、愛文45個貨櫃，鳳梨也可望有上百貨櫃。目前鳳梨行口價美金約9、10元，但外銷通路商收購約每斤13、14元，也因為有外銷訂單，讓國內行口價格能維持穩定。

謝龍介強調，這是用心的展現，而唯有同心才能走同路，神明也才會保佑。如果農漁產品豐收卻賣不出去，農漁民要滴血，神明也會哭。「賣不出去是人的問題，而非神所致」，目前台南欠缺的就是像他這樣能為農漁民拚經濟、打通路的立委。

「民進黨不是不好，而是不和人好」，謝龍介說，民進黨不與大陸交往還和人家相罵，貨哪賣得出去？支持的農漁民中有許多原是死忠的民進黨支持者，但他們看到拚經濟的重要，都希望能改變，鼓勵他出來選立委。謝龍介重申，10個月任期以8個月拚經濟的承諾，若當選後交出的成績單，民眾不滿意，就辭掉立委。

謝龍介說，國民黨在台南市已10多年無立委，第二選區更是長達20年，因為神明保佑以及大家的力挺和鼓勵，他能抽到「勢如破竹」的4號，並且以最接近勝利的態勢向前邁進。

朱立倫表示，民進黨的特色就是說謊、「畫唬爛」，日前他受訪時說到若未來擔任總統，當發生缺電，主張所有可用的電廠，包括核四都要用，連日來民進黨就抓住這句話每天罵，要把他抹死。朱立倫說，謝龍介就出面反駁批評者，認為「孩子若沒飯吃，菜尾也要拿來吃」，因此，若發生缺電，影響到全國人民生活與經濟，蓋好卻未用的舊電廠就應拿來用。朱立倫說，蔡政府選前反核，選後核廠不是繼續用？這就是騙選票、「畫虎爛」。

朱立倫說，對台南農民來說，芒果賣得出去，不管是賣到哪個國家都可以，價格好最重要。但政府不和大陸做生意，就造成百姓困擾。不管怎樣，農漁產品有好出路、好通路，就是我們的目標。

市場開講結束後，朱立倫陪著謝龍介乘著宣傳車繞街拜票，並到楠西區玄空法寺參拜，以及向民眾拉票。下午則到前立委周五六、北寮里長林坤童住處、南化天后宮與支持者座談及掃街。