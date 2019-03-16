白色巨塔再傳糾紛！女醫師請安胎假被拒　考績還打乙提告求償

▲女醫師請安胎假被拒，考績還打乙等，以違反性別工作平等法等向台南地院提告求償。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

白色巨塔再傳糾紛！？一名女醫師，被診斷出有流產前兆，想請安胎假遭院長拿考績威脅，女醫師冒流產風險勉強上班，但最後卻拿到乙等考績，女醫師憤而以違反性別工作平等法等法打民事官司，向醫院院長求償350萬元。

女醫師主張在3年前其懷孕期間，因為持續宮縮、腹痛，經醫師診斷有流產可能。依據性別工作平等法第15條規定，醫師診斷後若需安胎休養，治療、照護或休養期的費用與薪資，可依相關法規給付，也有權向醫院請假，沒想到她服務的醫院院長，不但不准假，還拿出考績威脅要她上班。

直到女醫師快要生產時，醫院院長才讓她請生產假，令女醫師難以接受地是，她冒流產風險上班，沒想到到了最後還是接到考績被打乙等，讓她憤而以違反性別工作平等法一狀告上法院。

女醫師指出，她所應領的獎勵金加起來大概少領了200萬元。因獎勵金相關資料還要調查，因此先以違反性別工作平等法等第7條、第10條、第26條規定，向醫院院長求償最低額獎勵金200萬元。另外，女醫師認為，她在請安胎假及哺乳期值班問題時，屢遭院長刁難，因此依性平法向院長求償150萬元精神補償費，全案目前在台南地院審理中。