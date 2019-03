15噸裝甲車「夾擊」...4轎車頭尾全毀！俄國太危險　駕駛上路一定「有這個」

▲4輛車遭到2輛裝甲車夾擊。(圖/翻攝自Instagram/dolg_rodine)

國際中心/綜合報導

俄羅斯的路上甚麼樣的車都有,有看起來開了超過50年的破爛小包車,有在地品牌拉達(Lada)的汽車,還有各式各樣的名車,但其中最讓人驚訝的應該就是,時常能在俄國街頭看到「戰車」的存在;而這些戰車更是造成意外的主因之一,近日一個影片當中,4輛汽車被夾擊在兩輛15噸重的BTR-80裝甲車中,狀況相當慘烈。

根據外媒報導,這起事故發生在俄國西部城市庫斯克(Kursk),2月27日時,當一的社群網路上開始流傳著這個車禍影片,從畫面中可以看到,原本行駛在汽車前方的BTR-80裝甲車停了下來,隨後開始不停的倒退,而裝甲車上的士兵不知道為何,明明就看到車了,還是不停的對裝甲車駕駛比出倒退的姿勢,最後整輛裝甲車撞上後方的汽車。

從另一個影片中可以看到,2輛各自重達15噸的裝甲車,將4輛轎車夾擊在中間,而轎車的車頭跟車尾遭受不了撞擊力道,近乎全毀,目前仍不清楚事故發生的原因。報導中指出,軍用車輛在俄國其實很常見,就在這起事故發生的前一天,一輛載送RS-24洲際彈道飛彈的運輸車,就這樣大剌剌出現在路上,跟一般人一樣被困在下班的車潮當中。

這些事故發生後也清楚者標示著一件事情,那就是如果用路人打算在俄羅斯開車,那麼他大可以裸著下身在車上,但絕對不能沒有「行車紀錄器」,因為有了這樣法寶,在車子受到軍用車、戰車、裝甲車的傷害時,就能夠向俄國國防部索取賠償。

This is what you get for not driving a BTR in Kursk. https://t.co/ERl51G1DyS pic.twitter.com/2lcNpTyfNk