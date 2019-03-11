堂兄弟廟前吃平安宴突掀桌對打　警到場發現「全因一張訃聞」

▲台南市武聖夜市，有對蔡姓堂兄弟，因訃文問題，雙方在平安宴上發生口角，進而打架掀桌。（圖／翻攝自臉書黑色豪門企業）

記者林悅／台南報導

台南有家廟宇3月10日晚上在武聖夜市內辦「平安宴」，宴請有往來的宮廟人士時，席間有對蔡姓堂兄弟，為堂弟父親過世卻未收到訃文雙方起口角，進而全武行打架掀桌，市警二分局大批警力迅速場，現場一群人作鳥獸散，蔡姓堂兄弟有皮肉傷，33歲蔡姓堂弟對36歲堂兄提出傷害告訴，警方偵辦中。

▲台南市警二分局快打部隊火速到場，依法查處。（圖／記者林悅翻攝）



有網友在社群發文，3月10日晚上9時許，中西區武聖夜市內有人掀桌打群架，大批警方獲報趕到現場，打架群眾已離去。市警二分局指出，經私下訪查得知，係36歲及33歲蔡姓堂兄弟，在廟會平安宴席間，因發訃文事情起爭執口角，進而打架互毆，兩人都受皮肉傷。



警方指出，蔡姓男子與堂兄為訃文起口角，雙方發生打架掀桌情事，本案是堂兄弟2人家務事口角引發的打架案件，並非聚眾鬥毆案件，網友所PO影片大部分民眾係在場圍觀及勸架，並無鬥毆行為。警方接獲報案後，立即出動大批警力到場，惟抵達現場時已無打架情事，經了解係堂兄弟口角引發打架案件，蔡姓堂兄弟受輕微的皮肉傷，堂弟向警方提出傷害告訴，警方依法受理偵辦，強調絕不容許任何形式的打架鬥毆事件，絕對依法究辦。