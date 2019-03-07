車子被路樹壓垮求償40萬　「天災不可抗力」法院判免賠

▲颱風期間，經常可見路樹傾倒壓壞車輛狀況。（圖／資料照／示意用）

記者楊佩琪／台北報導

台北市一張姓女子將愛車停在路邊車格，沒想到遇上颱風將路樹吹倒，不偏不倚就壓在她的車子上，車頂被壓出一個大洞。張女向負責維護的公務人力發展中心提告，求償40多萬，一審法院判賠15萬，二審逆轉，改判免賠，理由是天災為不可抗力因素。

根據判決，2016年梅姬颱風襲台期間，張女將車子停放在大安區溫州街口，未料一晚過去，愛車被倒塌的路樹壓垮，張女認為負責的單位行政院人事行政處公務人力發展中心維護不力，提告求償40多萬元。

一審台北地方法院判賠15多萬元，因負責維護的陳姓男子並未在颱風來襲前，修剪路樹、設置設施防止路樹倒塌，為導致壓垮汽車的主因，因此陳男所屬的公務人力發展中心應賠償15餘萬元的修繕費用。

不過該中心認為，颱風來襲前，便要求承包的園藝公司，必須進行路樹的維護與支架架設，管理上並無缺失，況且當時風速高達13級，路樹壓倒車輛為不可抗力天災造成。

上訴二審，法官則認為，颱風前已有委請園藝公司進行維護，且事發時間為梅姬颱風威力最強時，張女當時停放汽車的位置，最大瞬間風速高達11級，連吹了好幾個小時，確實「路樹因天災不可抗力因素傾倒」，因此張女的車子受損與維護路樹單位並無因果關係，改判免賠定讞。

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