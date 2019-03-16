張善政批農委會買網軍　陳其邁：國民黨執政時也有類似編制

▲陳其邁 。（圖／記者洪正達攝）



政治中心／綜合報導

國民黨立委曾銘宗日前指出，農委會為「加強農業訊息因應」，編列1450萬預算養網軍，前行政院長張善政更抨擊，「農委會不該用納稅人的錢對抗批評者」。對此，行政院長蘇貞昌回應，農委會找的不是網軍，而是找網路小編提供正確訊息，反擊假消息；行政院副院長陳其邁16日也說，「國民黨執政時也有類似的編制，來澄明這些假訊息」。

針對農委會遭指編列1450萬預算買網軍，對外招標以每月四萬元以上薪資招募至少四人，進行「加強農業訊息因應對策計畫」，讓張善政於臉書發文抨擊，「農委會不該用納稅人的錢對抗批評者，他繳稅繳得很不甘願」。

蘇貞昌15日回應，「這不是網軍，而是網路小編，用來反擊最近不斷用假消息欺騙農民的事」，像200萬公噸柚子倒水庫，這種傷害農民的事，農委會必須把正確資訊傳給農民及各界，別讓這種假訊息傷害農民。

而陳其邁今參加中山大學台灣人工智慧學校南部分校開學典禮時表示，過去國民黨也有類似的編制，來澄明這些假訊息，傳播正確的訊息是政府基於公共利益應該做的事情，尤其是烏龍爆料，一來傳播假訊息，二來又傷害農民，這是人民不願見到的事情。

陳其邁說，張善政當過行政院資安長，對於兩百萬噸水果倒在水庫等這些假訊息，這種嚴重傷害農民權益的事情，政府本來就該澄清錯誤的訊息。