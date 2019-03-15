質疑「農委會變新東廠」　張善政：我稅繳得很不甘願！





▲前行政院長張善政。（資料圖／翻攝自張善政臉書粉專）

政治中心／綜合報導

針對電視台政論節目報導，「農友陳大哥種植文旦柚200萬斤丟到曾文溪」及「受到去年8月23日水災影響的文旦補助都沒下來」等內容，農糧署14日表示，並非事實，請電視台在20天內更正，否則將採取進一步法律行動。前行政院長張善政對此質疑，「農委會變成新東廠？」農業問題只是一直被農委會掩蓋，「我這納稅人，真的覺得繳稅繳得很不甘願！」

農糧署14日表示，政論節目談到的「農友陳大哥種植文旦柚200萬斤丟到曾文溪」並非事實，農糧署早在去年10月2日就已撥付天然災害救助金，並且經洽陳姓農友確認，他已收到本署撥付救助金無誤，另外，陳姓農友107年栽培的文旦和白柚品質均佳，去年已銷售完畢，並無丟入水庫或曾文溪情形。

▲有媒體報導，農友種植的200萬斤文旦柚，因賣不出去，只能丟到曾文溪。（此圖為示意圖，非當事照／記者唐詠絮翻攝）

農糧署指出，農委會在民眾及立法委員的要求下，已於3月13日依據衛星廣播電視法第44條規定，函請中天新聞台在20天內更正，否則將採取進一步法律行動，同時感謝社會大眾及各媒體對農產品產銷及價格關心，並請各界體諒農友種植農作物的辛苦，請勿再以不實內容誤導消費大眾，傷害農友感情，並呼籲全國消費大眾以實際行動，支持農民、支持農業，採購農民辛勤耕作、栽培的成果。

關於農糧署的回應，張善政14日晚間在個人臉書上提到，「農委會變成新東廠？我日前才貼文質疑農委會農糧署提告雲林青農林佳新，是大鯨魚欺負小蝦米，沒想到情況越演越烈了。針對南部​文旦丟曾文溪新聞，農糧署又提告了。這回是中天新聞挨告。如果這是假新聞，農委會為什麼不依據日前行政院宣布打擊假新聞的程序釐清？這樣「馬上提告」的程序合理嗎？（我當初也質疑過假新聞程序有問題）」

張善政說，「農委會以蒐集輿情名義，用納稅人的錢在網路上和批評農委會的人對抗，而不花心思去把事實釐清。然後，農業問題只是一直被農委會掩蓋，一點也沒有解決的機會。我這納稅人，真的覺得繳稅繳得很不甘願！」

▼張善政說，真的覺得繳稅繳得很不甘願。（圖／翻攝自張善政臉書）