農委會加碼8億　小型農機補助即日起開跑

▲▼ 行政院農委會提出農機補助，農友可向各地農會提出申請。（圖／嘉義縣政府提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

行政院農業委員會為促進農產業升級並支持國產農機產業發展、加速農業耕作機械化及紓解農村勞動力不足問題，加碼8億元推動小型農機補助，各機種最高可依實際購買金額補助1/3，共有16種機型，每位申請農友以補助1臺為限，嘉義縣府農業處呼籲符合資格的農友，請在3月15日至10月31日止向所在地農會提出申請。

農業處指出，凡是具備有機、產銷履歷與台灣優良農產品等驗證、臺灣農產品生產追溯條碼(QR code)、友善環境耕作登錄、農業產銷班班員、行政院農業委員會輔導青年農民、農民健康保險被保險人或參與對地綠色環境給付計畫有案者身分之一者的農友，都可以在補助期間內攜帶身分證明文件，向所在地農會提出申請。

農委會今年補助農友常用機種主要是小型農機具，以新品為限，機種為中耕管理機、農地搬運車、田間搬運機、動力噴霧機、動力施肥機、採茶機、剪茶機、樹枝打(粉)碎機、土壤鑽孔機、鏈鋸、電剪、自走式噴霧車、割草機、蔬果分級機、豆類選別機及自走式升降作業機等16種農機具，各機種訂有補助上限額度，依實際購買金額補助1/3為原則，售價超過3萬元以上農機應為性能測定合格機型，補助採先申請再購買方式，每位申請農友補助1臺為限。

農業處提醒請農友，申請補助案經農會審查通過後，需在1個月內完成購買交機，記得要在今年4月15日至11月30日期間備齊相關文件(匯款帳戶影本、發票正本(應註明買受人、機種、機型、本機號碼、引擎《馬達》號碼等)，以及在公所申辦的農機使用證影本，儘速向原受理農會申領補助款，以免權益受損