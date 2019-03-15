農委會養網軍？Kolas槓藍委：選舉歸選舉，不要太離譜

▲行政院發言人Kolas Yotaka。（資料照／記者陶本和攝）

政治中心／綜合報導

國民黨立委曾銘宗日前爆料，農委會為加強農業訊息因應而在今年編列1450萬元預算來養網軍，行政院發言人Kolas Yotaka回酸「總不能因為有假訊息被農委會抓包就扭曲事實吧？」、「選舉歸選舉，不要太離譜！」

關於曾銘宗說農委會編列了1450萬養網軍「為了加強農業訊息因應」一說，行政院長蘇貞昌表示是提供正確訊息打擊這些假消息的網路小編，而非網軍。



Kolas Yotaka15日在臉書發文，馬政府時代就開始組「新媒體小組」還有新聞為憑，怎會換人執政以後就改口扭曲說是「養網軍」、「操縱輿論」、「帶風向」？「總不能因為有假訊息被農委會抓包就扭曲事實吧？」、「選舉歸選舉，不要太離譜」

Kolas Yotaka提到，以前政府為了跟人民溝通，在只有電視、報紙、廣播的年代沒有新聞專長的公務員為了發布政府政策，也要硬著頭皮學會寫「新聞稿」發給報社、電視台刊登，以把政府的立場公告周知。她坦白說，有時寫出來的新聞稿不但文言文，又艱澀，記者還未必讀的懂，她當記者的年代看到某些新聞稿也三條線，但畢竟仍在文字當道的年代，總是咬著牙，公務員也有樣學樣，努力學習新聞稿的寫作體例，跟媒體溝通，那是上一個世紀。

現在，媒體更多元，除了傳統媒體，還有社群網站等新媒體，各部會也開始經營臉書或Line群組，希望可更快速直接跟人民溝通。Kolas Yotaka表示，因為他們老早就發現，「民眾已經越來越沒耐性讀完我們的新聞稿」，尤其當新聞稿寫得不好，更是每況愈下。

Kolas Yotaka也解釋，歷屆高普考從來都沒有招考影音考科，現在的公務員的專長多是一般行政、教育行政、社會行政..等各有專長，卻不具備攝影、設計、製作懶人包、剪接影音的專長，而且這種技術不是硬著頭皮就學得來，這一類的專長，不是只處理「文字」就好，是截然不同的專長領域，沒有幾年是學不來。

她說，政府因而在原有編定的預算中，透過合法又公開的採購程序，對外採購製作圖卡、剪接影音的服務，希望可以拋棄上個世紀「一張新聞稿」的舊模式，用新的方式跟人民溝通，傳達政府政策與立場。「選舉歸選舉，不要太離譜」