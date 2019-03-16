台鐵全新票務系統4/9可訂個人票！4/23全面上線　4大車站搶先體驗

▲台鐵第四代票務系統4/9起開放預訂個人車票。（圖／台鐵提供）

記者賴文萱／台北報導

台鐵全新第四代票務系統4月23日起全面上線，新系統提供智慧查詢劃位、支援多語系、大幅優化使用者介面，並首度推出無紙化電子票劵等多項人本性質服務。民眾自4月9日起，即可在新票務系統上預訂4月23日之後的個人車票。

台鐵委請中華電信公司打造全新第四代票務系統，新系統一改過去台鐵訂票的詬病，大幅優化使用者介面，並提供智慧查詢劃位、支援多語系、無紙化電子票劵等功能。

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第四代票務系統自2月23日起開放團體票訂票，預計4月9日起開放預訂4月23日之後的個人票，同時，4月23日新系統將全面取代舊系統。

▲台鐵第四代票務系統即將全面上線，規劃於全台4大車站舉辦體驗活動。（圖／台鐵提供）

為便利民眾可於上線前提早一窺第四代票務系統功能，台鐵與中華電信攜手推出「票務系統體驗活動」，自3月18日起至3月29日止（不含假日）10:00-18:00於全台四大車站：台北、台中、高雄及花蓮設置體驗專區。

活動期間民眾可至各體驗專區實際運用新票務系統進行體驗，了解新系統各項便利功能，參加活動者並可於現場領取精美小禮，數量有限送完為止。