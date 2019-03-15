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台鐵電纜線槽疑外力火源大誤點　掀開蓋板驚見「整個都燒掉」

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地方中心／基隆報導

台鐵基隆到八堵區間，15日凌晨2點多，電纜線槽疑似有火源燒起冒煙，導致號誌故障，目前台鐵人員逐一檢修電纜線，台鐵指出，電纜線皆埋藏於石板蓋下，起火原因初判是「外力」火源，待警方調查釐清，目前正在搶修中，預計中午12點前能恢復正常。

▲▼台鐵電纜槽冒煙，號誌故障，基隆至八堵區間嚴重誤點。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲台鐵電纜槽冒煙，號誌故障，基隆至八堵區間嚴重誤點。（圖／記者郭世賢翻攝）

【12：24更新】

台鐵指出，基隆站出口處電纜線槽內冒煙，因光纖、電纜、號誌銅纜線受損嚴重，更正預估下午1時左右可恢復正常。

台鐵表示，15日凌晨2點40分，基隆到八堵中途號誌故障，此區間列車嚴重誤點，每班約晚15至30分鐘，東部幹線及南下高雄列車皆未受影響，電力維修人員巡檢時，發現電纜線槽內有冒煙，立即以滅火器撲滅，並通知電務相關人員搶修。

▲▼台鐵電纜槽冒煙，號誌故障，基隆至八堵區間嚴重誤點。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲台鐵電纜槽冒煙。（圖／記者郭世賢翻攝）

台鐵楊姓電務段長指出，雖無人為剪電線的痕跡，但因電纜線被石板蓋住，因此電纜槽冒煙不排除是「外力」火源引起，可能有人為因素，才導致通訊電纜及號誌電纜故障，台鐵指出，現場為基隆站出口，雖然周遭有圍牆，但民眾要爬入不難，是否遭人為破壞翻起厚石板，待警方調查釐清；而基隆至八堵往返區間誤點每班15至30分鐘，預估中午12點能搶修完成，東部幹線及南下列車均無受到波及。

▲▼台鐵電纜線槽冒煙，號誌故障。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼台鐵電纜線槽冒煙，號誌故障。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲台鐵電纜槽冒煙，電力維修人員逐一檢查被石板蓋住的電纜線。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼台鐵楊姓電務段長。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲台鐵楊姓電務段長指出，電纜槽冒煙可能是外力火源燒起。（圖／記者郭世賢翻攝）

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關鍵字：台鐵,電纜,號誌,故障,誤點

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