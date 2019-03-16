直播台拍賣！女主持「捧粉色內衣」爆乳　她一看噴笑：怎麼是賣這個啦

▲這直播台是在賣內衣嗎？款式蠻美的耶！（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

網路直播正夯，許多業者看準商機，利用社群網站直播功能拍賣商品，找來正妹／帥哥直播主吸引消費者。一名女網友剛好看到某場直播，點進去後，一看到女直播主的穿著後，忍不住傻眼直呼「到底在賣什麼啦？」其他人紛紛笑噴「社會在走，身材要有」、「是在賣車頭燈啦」、「我不相信那2000人是在看商品」。

「這到底是在賣什麼啦！賣個行車紀錄器要脫成這樣」，女網友在臉書《爆怨公社》貼出截圖，只見女直播主身穿黑色蕾絲肩帶接粉色爆乳內衣，下半身的熱褲還接皮短裙的設計。女直播主清涼的穿著，火辣的身材和白皙皮膚一覽無遺。

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▲蛤？穿這樣是賣行車紀錄器？（圖／翻攝自爆怨公社）

但通常這樣的畫面，會讓人家連想到直播是在賣女用產品，像是內衣、身體乳液等等，沒想到卻是賣「行車紀錄器」，難怪原PO會看傻。其他人則紛紛笑呼「我不相信那2000人是在看行車紀錄器」、「我每集都有看，但是我一個都沒買」、「是在賣行房紀錄器吧」、「銷售手法百百種，我只能說，我是買了」。

還有人留言透露「東西超級爛，買來產品的大多有問題很嚴重，服務又不好，要換貨一直拖」、「剛開始時會看，後來連點都懶得點進去了，每次跳舞都那幾招，蹲下起立、搖屁股」、「這台我覺得都蠻敢的」、「上次買一個充電頭，結果是壞的，說特價品不能退換貨，有買的一定要馬上測試」。

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