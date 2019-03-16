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影／買大雞腿便當！掀開雞皮「三角型大洞」超透光　網曝真相：這樣好炸透

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網搜小組／綜合報導

許多人都是外食族兼肉食主義者，吃便當時，若有厚厚雞排、或香噴噴的大雞腿，絕對是一天中的小確幸。一名網友貼出照片，文中用困惑的語氣質疑「大雞腿便當？？」看到照片後，其他人紛紛笑翻「是不是買到甜甜圈便當」、「在試有沒有熟啦！啊有啦」、「O型腿」、「這是棺材板雞腿，忘記加餡料了」。

▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲咦？這大雞腿怎麼怪怪的？（圖／翻攝自爆怨公社）

男網友在臉書《爆怨公社》貼出2張照片，只見原PO先是拍下雞腿背面，但奇怪的是，中間卻隱約透出光，好像彷彿直接看到雞皮；接著原PO再從正面翻開雞腿皮，才發現，明明原本應該要見到白色的肉塊，中間竟然是一個大洞，看上去彷彿是個三角型的雞肉甜甜圈，難怪原PO會看傻眼。

請繼續往下閱讀...

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲欸！怎麼有大洞啦？（圖／翻攝自爆怨公社）

照片吸引不少人熱論，網友紛紛開玩笑，「路基都有掏空了，雞腿掏空，沒事的」、「炸雞中的霸主，薄可透光」、「看來這是槍傷」、「這支雞腿上過戰場」、「被挖去做麥克雞塊了」、「這雞生前中過化骨綿掌」、「老闆一定多賣一種三杯雞腿肉便當」、「別緊張，這是雞腿甜甜圈，正常發揮」。

還有人分析雞腿會變成這樣的原因，「我只能說你們可以問老闆！雞腿大的會劃開！這樣好炸透！並不是老闆偷工減料，只是刀工不小心劃深了一點」、「生的時候要劃開，力道沒控制好，切深了」、「其實這是為了避免肉沒有炸熟，然後中間割開，但是又割太深炸太透導致的」。

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關鍵字：雞腿,便當,爆怨公社

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