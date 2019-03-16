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新嫁娘下廚！順手「倒水餃湯洗鍋」遭罵浪費　公婆小姑狂驚叫…她傻眼

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲原PO因為倒掉煮完水餃的湯而被公婆罵。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

包著簡單內餡的水餃一直都是懶人的最愛，肚子餓的時候只要煮一鍋熱水，再把冷凍水餃丟下去，幾分鐘後就可以輕鬆享用。一名女網友表示，「新嫁娘初次煮水餃給公婆、先生、與小姑們吃」，她說水餃煮好後，便順手把水倒掉、清洗鍋具，沒想到卻被公婆和小姑責備，讓她相當納悶，話題也意外吸引網友熱論。

「想請問一下，煮完水餃的水，不是都是倒掉了嗎？」這名女網友在臉書《爆怨公社》貼文，說她初次煮水餃給公婆、先生、和小姑們吃，水餃煮好後，她順手倒掉煮好的滾水，並立即洗鍋。

請繼續往下閱讀...

沒想到公婆和小姑看見了，「全部驚叫連連，並且責備為何要倒掉？真是（討債）浪費」，還說水餃湯待會還要拿來喝。原PO忍不住在心中冒出OS「事情有這麼嚴重嗎？」

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▲▼水餃,餃子。（圖／pixabay）

▲有人認為水餃湯可以幫助消化。（示意圖／pixabay）

看到貼文後，許多「倒掉派」的網友紛紛留言，「倒掉啊啊啊啊！不然留著要當傳家寶嗎」、「我也從來沒留過，煮湯這樣味道不就都是水餃味」、「不喜歡麵粉湯的味道」、「我很不懂為什麼要喝煮水餃的水……全是麵粉有什麼好喝」、「倒掉+1 每個家庭環境不一樣，還要去適應，累呀！」

不過，也有人說喝水餃湯其實幫助消化，「以前的人會說吃完水餃喝點水餃湯才不會脹氣」、「這是一個原湯化原食的概念，水餃皮在煮食過程中把助消化的酶溶解到湯裡，吃完水餃喝點湯可以助消化避免脹氣」、「可以洗碗盤！跟用熱水洗的道理一樣！很乾淨不油膩！我也是結婚後我婆婆跟我說我才知道」。

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關鍵字：水餃,原湯,爆怨公社

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