Gogoro會唱歌！壽星車主收意外驚喜　邊緣人羨慕：該入手一台了

▲貼心Gogoro會唱生日歌。（圖／記者張慶輝攝）

網搜小組／綜合報導

Gogoro讓邊緣人好感動！有位女網友昨日在臉書「抱怨」機車太貼心，竟然在她生日當天響起熟悉的「生日快樂歌」祝福她，讓她大呼「揪甘心」。貼文一出，不少鄉民都指出這個驚喜包其實一直都有，而且除了生日，連聖誕節和過年也會有相應歌曲，讓邊緣人好想入手一台，就算沒朋友也還有電動車幫忙慶祝。

一位昨天生日的女網友在臉書「爆怨公社」中發文，她表示發動Gogoro時，車子竟然響起俏皮的「生日快樂歌」旋律給她聽，意外的驚喜讓她感到好溫暖。對此不少網友都透露，其實不只是生日，先前聖誕節時也有聽過聖誕歌旋律，相當人性化。

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▲邊緣人表示想入手 。（圖／記者張慶輝攝）

網友看了表示，「身為邊緣人的我好想買一台」、「所以不用有朋友，只要狗狗肉，使命必達」、「邊聽邊流淚這樣」、「還有這種服務喔」，不過也有人表示尷尬，「我反而希望他不要唱，太高調了」、「唱到我媽受不了」。

據了解，這項「專屬彩蛋」是Gogoro車主購車時，經過技師設定後才有的，只要在生日當天啟動或是熄火就會聽到熟悉的旋律。如果電動車沒有唱歌，可能是因為原廠沒設定，或是設成「購車者」而非使用者的生日，下回到保養廠保養時，記得跟技師說一聲即可。

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