坐輪椅搭捷運！路人指著身障太太狂發問　白目嗆「幹嘛帶出來」...妻爆哭

▲白目路人指著身障妻子問東問西 。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

推著癱瘓妻子搭捷運已經有種種不便了，還要應付白目路人指著問東問西，真的很無言。一位爸爸日前帶身障妻子搭乘捷運電梯時，遇到無禮路人瘋狂問問題，口氣令他們一家人都感到不舒服，最後竟然還說「妳老婆都這樣了幹嘛帶她出來？」讓他滿腔怒火，但因一旁有孩子才沒有當場抓狂。他也呼籲大眾，在路上遇到身障人士時，不要一直問奇怪問題，應該給予他們和家屬基本尊重。

「今天我遇到的問題，或許就是許多身障者與家屬不太愛出門的原因。」一位男網友昨日無奈地在臉書「爆怨公社」中發文，他表示妻子因為生病造成全身癱瘓，家裡車子剛好被家人借走，也沒有順利預約到專門車接送，於是只好帶著妻小和看護搭捷運外出。

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▲下身癱瘓患者以輪椅活動。示意圖，與本文當事人無關。（圖／翻攝自pixabay）

原po表示，老婆因為是全身癱瘓，所以使用的特製躺式輪椅比較大台，當他們在等捷運電梯時，前後各還有一名女乘客也在等。待電梯抵達後，原po一家接著前面的A女進去，這時後方的B女卻不客氣地說「輪椅那麽大台進不去啦！」好在有A女幫忙緩頰說試試看，最後全部的人才都順利進入電梯。

沒想到進到電梯後，B女開始連環發問，起先是看著4歲兒子，指著妻子問說「這是你的誰」、「她怎麼了？」，接著又轉向原po問說「這是你的誰？」、「你老婆看起來很年輕欸幾歲？」等隱私問題，讓他覺得不是很妥當。

沒想到出了電梯，B女還是跟他們同路，又再度開口指著輪椅上的尿袋、氣切管、鼻胃管等器材問東問西。原po一一耐心解釋這些管線是用來排尿、呼吸、灌食用之後，對方竟然無禮地吐出一句「妳老婆都這樣了幹嘛帶她出來？」讓他滿肚子火，但礙於孩子在旁邊才忍住。

原po表示，由於平時都教導兒子要回答別人問題，自己才會以身作則，但是對方的口氣和問題實在是太超過；A女後來也主動跳出來對B女說「妳沒看到別人不太想回答妳的問題還一直問，一點尊重都沒有！」B女才趕快跑進站。

▲路人問題很多 。（圖／翻攝自爆怨公社）

原po表示，妻子因為氣切無法說話，遇到這樣情況只能用眼淚來表達，兒子也不斷問說路人為何要一直問，害他不知該怎麼解釋。他表示，今天遇到的狀況，或許就是身障者和其家屬不愛出門的原因，「希望社會大眾遇到身障者非要人幫忙時，不要主動幫忙，也不要問有關身障者的奇怪問題，給予尊重、別歧視身障者。」

貼文一出，網友都大讚原po修養很好，「給孩子做了很好的榜樣！要是我，我應該會直接嗆回去，還會嗆得很難聽」、「 B女很沒有同情心，但版爸很有風度，希望還是可以常常陪老婆一起出去散散心，有風度的人還是很多」、「沒修養的人，就視她為空氣，辛苦了」、「多管閒事的人」。