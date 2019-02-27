「穿衣淋水更冷所以脫掉」　虐死公公惡媳懺悔：希望他上天堂

▲戚女虐殺公公被檢察官痛批踐踏人性尊嚴，27日移送士林地院審理。（圖／記者葉南州攝，下同）

記者劉昌松／台北報導

戚姓女子把高齡97歲的公公拉到浴室裡暴打、沖冷水、噴殺蟲劑，還拿冷凍肉品放在公公身旁，把虛弱的老人家關在廁所裡活活虐死，被依家暴傷害致死罪起訴後，士林地院27日召開移審庭，戚女坦承大部分犯行，稱自己有精神疾病，很對不起公公，「希望他能上天堂」，請求交保讓她去住院治療，合議庭裁定收押禁見3個月。

37歲的戚女在案發後，就因把責任推給外籍看護，還企圖影響丈夫和看護證詞，遭檢察官聲押獲准，27日上午她被從台北看守所提訊時，雙手上銬，一臉不知所措地由法警戒護進入士林地院。戚女丈夫則未出庭，僅委託律師幫戚女辯護。



法官開庭時，戚女一開始就表示自己患有精神疾病，曾經多次住院治療，案發前一個才從馬偕出院。戚女說很肯定自己在事發時躁症發作，現在覺得「對公公很不忍心，也深深懺悔，希望他能夠上天堂」。

對於為何對公公痛下毒手，戚女說：「其實我心疼我先生，先生腳有畸形，養父60歲才收養他，他很早就出去工作了，覺得公公領養的目的是為了自己養老。」

而檢方起訴指控的凌虐公公經過，戚女大多坦承，並稱公公曾拿浴是內的長刷、紅色塑膠矮凳反抗而發生爭執，她看到公公手受傷流血而放手，公公用力搶到矮凳，反而撞到自己眼睛黑青。

另外拿雞肉魚肉放在公公身旁，是想說「肉壞掉以後很臭，想要臭死他」，而沖冷水時，也有把公公的衣服脫掉，只剩下尿褲，是因為怕「穿衣服淋水更冷」，後來就「把門關起來，我自己去做自己的事」。

雖然戚女稱案發後想阻止看護說出實情，是因看護是逃逸外勞，「怕被發現，會被罰錢，幾十萬元，怕影響到我先生」，現在案子已經查的差不多了，她在看守所被人嫌動作慢、白目，被要求買零食請客，每天被霸凌到睡覺前都崩潰快發瘋，希望能停止羈押，讓她去醫院住院治療。

審判長則表示，會請看守所注意戚女與她人互動，最後裁定，戚女涉犯重罪嫌疑重大，名下有多筆股票股利收入，涉案後曾影響證人證詞的紀錄，丈夫作證時也曾對案情避重就輕，有串證、逃亡之虞，裁定收押禁見3個月，並將盡速安排開庭審理。

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