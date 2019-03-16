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國中時和學長「在廁所壞壞」！隔天被全班譏笑...學妹悶氣10年喊告性侵

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▲▼。（圖／翻攝pixabay網站）

▲女子國中時和學長偷嘗禁果後被同學笑，10年後控告學長性侵。（圖為示意圖／翻攝pixabay網站）

記者劉昌松／台北報導

台北一名20多歲的年輕女子，念國中時，曾和盧姓學長在學校廁所裡做愛，後來分手過了10年，女子突然想起當時做愛隔天，她就成了全班笑柄，越想越氣，怒告盧男性侵，雖年代久遠，不易取證，但剛好盧男涉地下匯兌案遭收押，被提訊出庭時直接坦承當年有和學妹做愛，因此被台北地檢署依與未滿16歲女子性交罪起訴。

據了解，提告女子在學校的異性緣很好，是許多男學生追求對象，她指控，當年還在念國中時，因為年幼無知，在懵懵懂懂的情況下，先後1名男同學、1名學長交往，並分別發生過性關係，但之後嘿咻的事情不知道為何在班上、學校傳開，讓她飽受同學訕笑，因此儘管事情距今10年之久，仍越想越氣，控告2人性侵。

因為全案僅被害人指控，辦案人員還在研究要如何取得當年事證時，剛好被告的盧姓學長，因為涉及另一件以飯店為據點的地下匯兌案，遭法院裁定羈押，檢察官借提他出庭訊問，他聽到女子指控後，二話不說，坦承1999年1月間，曾在下課後，和學妹相約學校幽會，並在1樓男廁發生性關係。

檢察官考量當時女子年僅15歲，即使當時雙方是男女朋友，你情我願情況下發生性關係，盧男仍涉《刑法》與未滿16歲女子性交罪，依法提起公訴，另名男同學因否認和被害人做愛，被以事證不足，不起訴。

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關鍵字：學長,學妹,性侵,未滿16歲,妨害性自主

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