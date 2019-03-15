小三怪人夫害她「妹妹痛」涉偷吃　檢察官：手口接觸也會發炎

▲陳男被發現小三傳LINE抱怨妹妹痛。（示意圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者劉昌松／台北報導

1名已婚陳姓男子被老婆發現，LINE裡面有女人傳訊抱怨泌尿道感染「妹妹痛」，還責怪陳男和老婆做愛之後傳染給她，陳男一開始坦承小三做了愛，之後又大翻供，和小三都否認通姦，士林地檢署認為，雖然訊息充滿性相關字眼，但若用指交、口交也可能造成感染，無法證明2人構成須「性器接合」的通姦罪，2度處分不起訴。

陳妻提告指控，她是在2017年7月間，無意間從老公的手機LINE對話紀錄中，發現老公和小三的曖昧對話，裡面充滿了「做愛」、「愛愛」、「做過」等明顯的性行為字眼，經質問下，老公坦承在同年3月、6月間，分別去汽車旅館開房間上床。

▲檢察官認為用口交或指交都可能接觸到下體，不能因為生殖器感染就說一定有通姦。（圖為示意圖／視覺中國CFP）

但是陳男和被控的小三到了地檢署，全盤否認發生過性行為，堅稱LINE上只是聊心事、開玩笑的朋友對話，檢察官指出，《刑法》通姦、相姦罪的定義嚴格限於「與異性為性器接合」，與一般說的「做愛」可能包含的口交、肛交不同，而2人對話內容，也沒有提到任何具體的性行為姿勢或動作，無法證明陳男和小三「性器接合」，頂多是2人關係已逾越一般正常異性朋友交往程度，屬於民事侵權問題，第1次在刑事部分處分不起訴。

陳妻憤而聲請再議，認為小三曾在某次去了汽車旅館後，LINE陳男抱怨「妹妹痛」、「你們做愛之後傳染給我」，足以證明2人曾有性器接合導致小三下體感染，但高檢署將全案發回後，士林地檢署仍認為，口交、肛交的接觸，都可能導致小三泌尿道感染，因此以積極事證不足為由，再次處分不起訴。

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