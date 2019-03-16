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堅持蓋圍牆！川普上任2年「首度用否決權」　駁回國會決議討經費

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▲▼美國總統川普。（圖／路透）

川普首度動用否決權。（圖／路透）

記者錢玉紘／綜合報導

美國總統川普在15日動用上任以來首次的否決權（veto），來推翻國會兩院阻擋「緊急狀態令」的決議，以便協助他取得築美墨邊界圍牆的經費，宣布使用否決權時，他也再度強調南方邊界造成的危機。接下來預估眾議院會提起訴訟，但是必須集結超過三分之二的支持者，相當困難。

川普譴責這項國會決議「魯莽又危險」，因為南方邊界的狀況已經對美國造成威脅，因此他並宣布首次動用否決權，阻擋國會決議。川普在橢圓辦公室裡提到，「國會有權通過這個決定，我也有權否決，如果撤銷緊急狀態的話，會讓無數美國人身陷危險，過去幾乎沒有比這更危險的緊急事件了」。

在前一日，參議院針對阻擋緊急狀態令一案進行表決，雖然共和黨為占多數，最後仍以59對41票獲通過，其中有12名共和黨人投票支持，對川普來說是一大打擊。他15日在推特上提到，「感謝那些偉大的共和黨參議員，勇敢地投票捍衛邊界安全和圍牆，這有助於阻止犯罪、人口販運和毒品進入美國，等著看吧，當你們回到自己的州，人民會更愛你們」。

川普在上月中宣布「緊急狀態」，如此一來可讓他動用預算，以達成興建美墨邊界圍牆的政見，現在更行使了「否決權」。接下來國會將會休會一周，外媒預估，之後以民主黨佔多數的眾議院可能會提起訴訟，但是兩院若要推翻，就必須集結超過三分之二的票數，相當困難。

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