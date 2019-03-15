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任正非曝孟晚舟被捕前想辭職　父女關係變得更緊密

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▲孟晚舟（左）、任正非（右）。（圖／CFP）

▲孟晚舟（左）、任正非（右）。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

華為財務長孟晚舟去年12月初在溫哥華機場遭逮，目前該案件正等待5月8日再決定引渡聽證會日期。孟晚舟的父親、華為創辦人任正非近日接受加拿大電視台「CTV」專訪時透露，孟晚舟在工作上不開心，被捕前一個月已經想要離職。任正非更說，孟晚舟被捕後父女關係明顯改善，兩人現在都會通話聊天說笑。

綜合陸媒報導，任正非近日在深圳接受加拿大電視台「CTV」的獨家採訪時表示，孟晚舟其實去年於加國被逮前，在華為的工作並不開心，甚至被捕前一個月還曾想過離職，「但她被拘這件事讓我倆的關係有改善，如今她明白了人生會有多艱難。」

▲華為創辦人任正非。（圖／翻攝自人民日報）

▲華為創辦人任正非。（圖／翻攝自人民日報）

談到與女兒的現況，任正非更稱，之前由於工作忙碌的關係，和孟晚舟比較少交流，父女關係疏遠，但現在隔天就會通話聊天說笑，「這案件使我與女兒的關係變得更深。」

任正非強調，孟晚舟事件中，華為與加拿大都是受害者，因為事件傷害到中加兩國人民的感情，我們不希望這一事件對中加關係和加拿大對華為的信心有負面影響。他也稱，華為不會減少在加拿大的投資，因為如果美國關上大門，那麼對加拿大是有利的，「孟晚舟事件是個案，我認為事件不應該對華為與加拿大的關係有任何影響。」

▲華為首席財務長孟晚舟今年3月6日出庭。（圖／路透社）

▲華為財務長孟晚舟今年3月6日出庭。（圖／路透社）

★圖片為版權照片，由路透社供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經路透許可，不得部分或全部轉載！

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