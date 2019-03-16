高通勝訴了！法院陪審團判「蘋果侵犯3專利」　iPhone手機欠賠9.57億

▲蘋果公司（Apple）侵犯高通公司3項專利。（圖／CFP）

國際中心／綜合報導

手機晶片大廠高通公司（Qualcomm Inc）與蘋果公司（Apple）的專利訴訟多時，儘管蘋果公司原先贏得專利權利金回扣款，但聖地牙哥聯邦法院陪審團15日裁定，蘋果侵犯了高通公司的3項專利，欠高通3100萬美元（新台幣9.57億元）。

綜合外電報導，高通公司在2017年訴訟，專利涉及如iPhone手機在開機後快速連接網路、電池效率和改善電池壽命、以及App應用程式可更快下載數據的流量管理功能等。

蘋果公司認為，這些技術當時是由一名工程師西瓦（Arjuna Siva）作出相當高的貢獻；不過西瓦如今在Google公司工作，也不願出庭作證，因此陪審團駁回了蘋果公司的論點。

此外，蘋果還認為，高通公司之所以會展開一系列的訴訟，是因為蘋果2016年開始將英特爾公司（Intel Corporation）列為晶片供應商之一，2011年以來一直都是蘋果獨家供應商的高通公司為此感到「不爽」，而有了這些「報復行為」，現在Intel的零件都已經取代了高通公司的iPhone手機。

陪審團8天審判期間，高通要求陪審團判蘋果賠「未償專利使用費」，每支侵權的iPhone高達1.41美元（約新台幣43元）賠償費。蘋果反稱高通以非法專利手段維護晶片市場的主要地位；高通指控蘋果擅自使用技術卻未提供報酬金。