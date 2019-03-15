美狂打壓讓華為更紅　任正非笑：應該要付這波廣告宣傳費

▲華為創辦人任正非。（圖／美聯社）

大陸中心／綜合報導

美國近年來頻打壓大陸通訊巨擘華為公司，各國也美方遊說下，相繼禁用其通訊設備。華為創始人任正非近日首度接受加拿大媒體專訪，在談到美國政府對華為的壓制時，他笑著表示，「華為應該為這次的廣告宣傳活動付錢，因為華為從未在世界上這麼有名。」

綜合陸媒報導，華為創始人、首席執行官任正非近日在公司位於深圳的總部，首度接受加拿大電視台「CTV」專訪。在近兩個小時的採訪中，主持人兼資深編輯麗莎（Lisa LaFlamme）就孟晚舟案及華為當前所面臨的難題，一一向任正非提問。

▲面對美方打壓華為公司，任正非不畏懼。（圖／翻攝自人民日報）

談及美國政府對華為的汙衊和壓制時，任正非稱他對此一點都不感到擔心，「我們只會做的更好，因為他們為華為做了大量宣傳。」

任正非強調，事實上我們只是一家小公司，沒有什麼特別之處，是競爭對手讓我們看起來更強大，所以我們變得更受歡迎。他還笑著說，「華為應該為這次的『廣告宣傳活動』付錢，因為華為從未在世界上這麼有名。」

至於美方宣稱華為在設備上偷裝「後門」，涉嫌為中方做「間諜活動」一說，任正非解釋，華為每年有1000億美元的收入，如果存在「後門」，那麼來自140個國家的客戶就會停止購買華為設備，華為也會因此而倒閉。他補充說道，中國政府已明確表示，中國法律法規沒有授權任何機構，可以強迫企業安裝「後門」。

▲美國發起禁用華為產品。（圖／CFP）

華為技術公司7日宣布，已向美國聯邦法院提起訴訟，決定起訴美國政府。華為輪值董事長郭平更在記者會中表示，有證據顯示，美國政府涉嫌入侵華為的伺服器。郭平透露，「30年來，我們在安全方面保持良好記錄」、「華為沒有也從不安裝後門，我們也永遠不會允許其他人在我們的設備中安裝後門。」

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