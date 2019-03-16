她用QR code付款　身後陌生男「一個動作」盜刷3674元！

▲陌生男子偷拍前面民眾的QR code，成功轉走800元人民幣。（圖／翻攝自微博）

大陸中心／綜合報導

行動支付相當便利，但習慣用QR code條碼付款的民眾可要小心，大陸河北有一名女子近日在購物時，驚覺自己的戶頭內少了800元人民幣（約新台幣3674元，下同）；她在事發後趕調閱監視器，赫然發現自己在結帳時，身後的男子隔空將她的付款碼拍下，偷走戶頭內的800元。

綜合陸媒報導，河北張家界一名女子近日在購物時選擇用手機付款，店員在準備替她結帳時，她早就將QR code準備好。女子透露，當時站在她身後的是一個小孩子，在小孩的後面還有一位男子；該名男子若無其事滑著手機，假裝在聽微信語音訊息，沒想到竟然用手機對準她的QR code，拍下付款碼。

▲大陸消費者透過App，行動支付購物相當普及。（圖／中新社）

被害女子表示，若不是看到監視器畫面，絕對不會相信隔著那麼遠的距離，中間還隔著一個人，自己的付款碼也能被陌生人盜刷。

從監視器畫面可見，當時該名女子左手拿手機，右手叉著腰，由於她面向收銀台側著身，手上的QR code就直接暴露在男子的面前。男子越過擋在兩人中間的小孩後，將手伸去掃付款碼，掃碼成功後還假裝在回微信訊息，之後立刻輸入金額，成功將錢轉到了自己的戶頭。

被害女子稱，若不是看到監視器畫面，她絕對不會相信，隔着那麼遠的距離，中間還隔着一個人，自己的付款碼也能被別人盜刷。目前該案件，正進一步由警方處理調查中。