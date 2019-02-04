獨／訂房網搞烏龍！刷卡訂25間房　4個月後遭取消交易

▲ 徐小姐2018年9月在訂房網站Hotel.com訂25間房，業者請款後4個月竟懷疑遭盜刷取消交易，氣的她向消基會申訴 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

桃園市平鎮區徐姓女子與16名朋友相約出遊泰國，因為朋友家庭成員眾多需要25間房間，於是到Hotel.com網站訂房，徐小姐使用信用卡刷卡25筆交易成功；4個月後網站懷疑信用卡遭盜刷，將25間房全數取消，徐小姐多付了1萬多元重新訂房，網站相關部門不願承擔錯誤，氣的她向消基會申訴。

▼ 徐小姐在訂房網站Hotel.com訂房25間交易成功。（圖／記者陳以昇翻攝）

2018年9月，徐小姐與16名好友相約2019年3月要到泰國旅遊，由於好友家庭成員眾多，總共需要25間房，於是比價選定在Hotel.com網站訂房；她在9月26、27日兩天用信用卡刷了25筆，網站回信成功訂了「蘇克杭維特8號希望之地飯店」，信用卡公司也在28日入帳，共付了48152元。

▼ 徐小姐在訂房網站Hotel.com訂房25間，業者請款後4個月竟懷疑遭盜刷取消交易，信用卡公司也有確認交易為本人，業者不願道歉。（圖／記者陳以昇翻攝）

未料過了近4個月後，事情戲劇般的起了變化，2019年1月14日，徐小姐先收到Hotel.com感謝她訂房成功，寄送了台幣3750元抵用金優惠代碼，隔兩小時左右，竟又收到一封緊急訊息，指稱網站懷疑徐小姐使用的信用卡訂房是遭盜刷，25間房間全數取消，徐小姐回信解釋信用卡金額都已經入帳，銀行也確認是本人交易，哪來的盜刷，要求恢復訂房。

▼ 徐小姐在訂房網站Hotel.com訂房25間，4個月竟懷疑遭盜刷取消交易，氣的她向消基會申訴 。（圖／記者陳以昇翻攝）

Hotel.com的交易處理部回覆無法恢復訂房，徐小姐眼看剩2個月就要出國，趕緊重新訂房，卻發現原本要的房型沒了，房價也變貴，25間房算下來要多支付1萬8千多元，她覺得是網站的疏失要求吸收到支付的費用，網站相關部門卻完全不理會他的要求，更連基本的認錯道歉都沒有，態度相當傲慢，讓她氣的向消保會申訴。

目前徐小姐在等候消基會回函，希望能還給她一個公道，為了不讓這次的風波影響泰國之旅，最後與好友商量改在agoda訂房，但也比去年9月訂房時多付了1萬1千多元，對於Hotel.com罔顧消費者的權益相當氣憤，表示再也不會使用這個網站。

▼ 徐小姐在訂房網站Hotel.com訂房25間，業者請款後4個月竟懷疑遭盜刷取消交易，氣的她向消基會申訴 。（圖／記者陳以昇翻攝）