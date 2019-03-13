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童年最愛！「果汁牛乳」變霜淇淋了　這6家超商搶先開賣

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▲▼「果汁牛乳」變霜淇淋 。（圖／業者提供）

▲全家霜淇淋推出新口味。（圖／業者提供，下同）

記者曾婉婷／綜合報導

近來除了冷藏飲料推陳出新外，冰品也大搞創意，不僅有聯名還翻玩童年口味。全家便利商店將推出霜淇淋新口味，把七、八年級兒時最愛的「果汁牛乳」變成霜淇淋，香濃奶香搭配熟悉的果汁牛乳風味，勢必吸引不少網友搶著嘗鮮。

全家觀察近年消費者喜愛嘗試零食變飲品的特色商品，尤以意想不到、童年懷舊口味最受矚目。因此，這次特別復刻童年回憶，使用芒果、鳳梨等數種水果汁調和而成，推出民眾兒時必喝的果汁牛乳霜淇淋。售價39元。

全家指出，調味牛乳是許多民眾童年回憶，其中果汁牛乳更被許多網友譽為調味乳界霸主，因此特別推出果汁牛乳霜淇淋。果汁牛乳霜淇淋3/15搶先在6家門市開賣，包含全家高雄美心店、全家福林店、全家中賓店等。3/20起全台全家設置霜淇淋機台店舖將同步販售。

▲▼ 限量雪糕「哈根達斯To b.聯名在一起BAR」超商開賣 。（圖／業者提供）

另外，來自法國的Häagen-Dazs則首度與日系法式品牌To b. by agnès b.，聯合推出超吸睛的兩款限量雪糕及周邊。甜蜜愛情款包含酸甜清新的「茉莉覆盆子石榴雪糕」與「草莓雪糕」；而閨蜜友情款則推出活力熱情的「橙花雪糕」與「淇淋巧酥雪糕」。售價皆為179元。

其中，「茉莉覆盆子石榴雪糕」、「橙花雪糕」為Häagen-Dazs今年春日全新的限定獨家口味。而「To b. with you在一起BAR」於3月13日起在小7獨家開賣；另購買任兩支迷你杯、雪糕（不含雪糕組），還可以299元加價購獨家聯名筆記本（專櫃市價650元）。

至於友情約定款「To b. your BFF與我分享BAR」則在全家便利商店發售，；此外，兩款雪糕組還可於指定To b. by agnès b.專櫃、agnès b. café購得，皆為限量。

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關鍵字：超商,便利商店,全家,霜淇淋,果汁牛乳霜淇淋

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