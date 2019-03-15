翻糖蛋糕DIY　開平餐飲用「互動式教學法」入國際烘焙展

▲互動式教學最重要的精神就是「從做中學」，民眾不僅品嚐美味的糕點，更能學到講師們的小訣竅。（圖／開平餐飲學校提供）

記者崔至雲／台北報導

為期四天的台北國際烘焙暨設備展今（15日）展開，海內外共四百間廠商出席陳列自家產品。其中，開平餐飲學校也在展出之列，跳脫傳統「陳列展出」模式，在展場擺出學校課桌椅「再現」教學場域，以「互動式教學」為主軸策展，邀請傑出畢業校友鮭魚返鄉擔任講師，傾囊相授民眾、學生手做點心的秘訣。

在展場講師中年僅20歲的李歡悟，曾獲英國 Cake International 國際翻糖比賽銀獎。開平高中指出，在開平餐飲學校學習期間李歡悟便已展露頭角，在畢業後隨即進入「皇后陛下翻糖研發團隊」，此次烘焙展，她特地回校協助擔任講師，除了教授「翻糖小訣竅」外，更希望能夠與民眾、學生零距離接觸，因為自己也是在這樣的環境裡發現烘焙的樂趣的。

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▲年僅20歲的李歡悟現今是知名翻糖工坊的成員之一，剛從學校畢業2年的她，如今已能獨當一面上台開講。。（圖／開平餐飲學校提供）

李歡悟表示，在開平就學期間師長給了自己很大的發展空間，學校不僅「沒有教科書」，透過互動式教學，在師長不斷引導、自己不斷提問與實作的過程裡，才下定了決心走上前往烘焙殿堂的道路。

另一位25歲的講師簡于傑是知名私廚法斯樂的創辦人與主廚，曾獲2018年世界青年廚師菁英賽台灣區總冠軍、2013年上海FHC第15屆國際廚藝競賽青年廚師獎、2011年上海FHC第13屆國際廚藝競賽青年廚獎等。獲獎無數的他表示，在就讀開平餐飲學校時，秉持對料理濃厚的興趣，在開放的環境中慢慢摸索出一條「冠軍之路」外，也探索出「以料理彩繪人生，人生成就料理」的哲理，在這次烘焙展除了擔綱講師外，也期待能將這分熱忱，透過「互動式教學」的環境帶給學弟妹與民眾們。

▲在商業氛圍濃厚的展場中，開平餐飲的「小教室」獨樹一格。（圖／開平餐飲學校提供）

開平餐飲學校副校長夏豪均表示，在這群校友講師中，有的是業界的翹楚，有的在畢業後便決心朝著自己設定的人生旅途前進，不論他們前往何方，都是開平永遠的朋友，這次的烘焙展，很感謝這群校友們自願擔任講師，不僅看見他們在互動式教學的場域裡各顯神通，也看見了他們實踐、延續了開平辦學的精神。

▲開平餐飲學校在四百間廠商中，以教室佈置帶出「互動式教學」的主軸，讓民眾不只是逛商展，也別具教育意義。（圖／開平餐飲學校提供）

