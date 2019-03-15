　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

翻糖蛋糕DIY　開平餐飲用「互動式教學法」入國際烘焙展

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲互動式教學最重要的精神就是「從做中學」，民眾不僅品嚐美味的糕點，更能學到講師們的小訣竅。（圖／開平餐飲學校提供）

▲互動式教學最重要的精神就是「從做中學」，民眾不僅品嚐美味的糕點，更能學到講師們的小訣竅。（圖／開平餐飲學校提供）

記者崔至雲／台北報導

為期四天的台北國際烘焙暨設備展今（15日）展開，海內外共四百間廠商出席陳列自家產品。其中，開平餐飲學校也在展出之列，跳脫傳統「陳列展出」模式，在展場擺出學校課桌椅「再現」教學場域，以「互動式教學」為主軸策展，邀請傑出畢業校友鮭魚返鄉擔任講師，傾囊相授民眾、學生手做點心的秘訣。

在展場講師中年僅20歲的李歡悟，曾獲英國 Cake International 國際翻糖比賽銀獎。開平高中指出，在開平餐飲學校學習期間李歡悟便已展露頭角，在畢業後隨即進入「皇后陛下翻糖研發團隊」，此次烘焙展，她特地回校協助擔任講師，除了教授「翻糖小訣竅」外，更希望能夠與民眾、學生零距離接觸，因為自己也是在這樣的環境裡發現烘焙的樂趣的。

請繼續往下閱讀...

▲▼開平餐飲用「互動式教學法」入國際烘焙展。（圖／開平餐飲學校提供）

▲年僅20歲的李歡悟現今是知名翻糖工坊的成員之一，剛從學校畢業2年的她，如今已能獨當一面上台開講。。（圖／開平餐飲學校提供）

李歡悟表示，在開平就學期間師長給了自己很大的發展空間，學校不僅「沒有教科書」，透過互動式教學，在師長不斷引導、自己不斷提問與實作的過程裡，才下定了決心走上前往烘焙殿堂的道路。

另一位25歲的講師簡于傑是知名私廚法斯樂的創辦人與主廚，曾獲2018年世界青年廚師菁英賽台灣區總冠軍、2013年上海FHC第15屆國際廚藝競賽青年廚師獎、2011年上海FHC第13屆國際廚藝競賽青年廚獎等。獲獎無數的他表示，在就讀開平餐飲學校時，秉持對料理濃厚的興趣，在開放的環境中慢慢摸索出一條「冠軍之路」外，也探索出「以料理彩繪人生，人生成就料理」的哲理，在這次烘焙展除了擔綱講師外，也期待能將這分熱忱，透過「互動式教學」的環境帶給學弟妹與民眾們。

▲▼開平餐飲用「互動式教學法」入國際烘焙展。（圖／開平餐飲學校提供）

▲在商業氛圍濃厚的展場中，開平餐飲的「小教室」獨樹一格。（圖／開平餐飲學校提供）

開平餐飲學校副校長夏豪均表示，在這群校友講師中，有的是業界的翹楚，有的在畢業後便決心朝著自己設定的人生旅途前進，不論他們前往何方，都是開平永遠的朋友，這次的烘焙展，很感謝這群校友們自願擔任講師，不僅看見他們在互動式教學的場域裡各顯神通，也看見了他們實踐、延續了開平辦學的精神。

▲▼開平餐飲用「互動式教學法」入國際烘焙展。（圖／開平餐飲學校提供）

▲開平餐飲學校在四百間廠商中，以教室佈置帶出「互動式教學」的主軸，讓民眾不只是逛商展，也別具教育意義。（圖／開平餐飲學校提供）
 

ET快訊
佩甄穿黑絲短裙現台大上課！露出「胸前一條線」辣翻
網哀嚎！112年歷史「明星花露水」竟停產　生產業者回應了
尤振仲關閉ATP沒有通報？「222個通聯音檔」真相曝光

關鍵字：翻糖,蛋糕,DIY,開平,國際烘焙展,烘焙

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

北海岸淨灘添生力軍「沙灘清理車」　北觀處：1車可抵60人

想當房仲終結薪酸？求職先知道什麼是「五不一沒有」！

也太像！35年前高雄舊照驚見野生韓國瑜　網：這麼早就來探民情

水庫進帳有感！寶山水位將達5成　大新竹地區供水恢復正常

快訊／理科太太「廣告合約」曝光！子宮頸癌篩檢影片北市確定開罰

翻糖蛋糕DIY　開平餐飲用「互動式教學法」入國際烘焙展

新北拆除「低度利用」漁港　恢復海岸「原貌縮時攝影」呈現

幫買花露水...他跑百貨賣場全缺貨「夯什麼？」　回家阿嬤氣噗噗！網爆停產

快訊／普悠瑪翻車司機關ATP半小時後才通報　「222個通聯音檔」首度曝光

被偷好幾張5百的！彩券伯哽咽捶打自己　對比夜市喧鬧聲...她目睹心碎泛淚

阿嬤裝嫩妹「魔性笑聲」玩交友APP　唸出阿彌陀佛...對方嚇得秒掛斷！

跳針萌娃1數到5堅決「沒有4」老爸無奈崩潰：我是數學老師

法國媽遊台南～寫書法、逛老街　臭豆腐一口塞表情卻逐漸母湯...

林柏宏原音重現東方炻　和朱丫頭約好下下輩子...

《復仇者聯盟：終局之戰》正式預告　4月24日力挽狂瀾

鄧超指甲「被4歲女兒惡搞」　 一看成果崩潰：能放過我嗎！

任容萱約會185cm男模　認了：跟我的理想型很接近

鄭俊英現身警廳！　 道歉音量極小：我會誠實接受警方調查

台中嬤出門買菜...迷路好幾個小時　太累惹！瞬間「斷線」倚著員警睡去

李歌手被爆是「CNBLUE李宗泫」　超露骨對話炫耀：昨天和XX做了！

北海岸淨灘添生力軍「沙灘清理車」　北觀處：1車可抵60人

想當房仲終結薪酸？求職先知道什麼是「五不一沒有」！

也太像！35年前高雄舊照驚見野生韓國瑜　網：這麼早就來探民情

水庫進帳有感！寶山水位將達5成　大新竹地區供水恢復正常

快訊／理科太太「廣告合約」曝光！子宮頸癌篩檢影片北市確定開罰

翻糖蛋糕DIY　開平餐飲用「互動式教學法」入國際烘焙展

新北拆除「低度利用」漁港　恢復海岸「原貌縮時攝影」呈現

幫買花露水...他跑百貨賣場全缺貨「夯什麼？」　回家阿嬤氣噗噗！網爆停產

快訊／普悠瑪翻車司機關ATP半小時後才通報　「222個通聯音檔」首度曝光

被偷好幾張5百的！彩券伯哽咽捶打自己　對比夜市喧鬧聲...她目睹心碎泛淚

爆米花牆變打卡美景！統一集團開展「烘焙美學館」7大烘焙名師輪番上陣

美軍測試微型滑翔制導炸彈　將用於特種作戰部隊無人機

霸道夫阻妻化妝出門「0尊重」　上完法律課變暖男天天唱情歌

全台科學園區碩博士薪水曝光　內科平均薪資54K打敗竹科

林書豪高效表現老鷹卻買斷放人？外媒：他實際上沒那麼「優質」

金主夜店尋歡找小模　女星曝演藝圈「潛規則」：真的很恐怖

亂尿尿心虛！犯錯汪塞櫃子　「渾圓美尻」露餡...媽笑翻

Moto RAZR可摺疊螢幕手機規格曝光　經典外型再現

報應！情侶偷百萬神像賤賣6千5買毒　從此失眠生不如死

公有雲斷線事件頻傳　Synology籲企業應自建服務掌握資料主權

生活熱門新聞

感情不順！七爺曝她前世種惡因

繞境沒去他家怒脫隊！白沙屯媽顯..

凌晨開搶！樂桃航空7周年促銷又..

貓死掉化魂陪媽咪5年！她淚崩：..

她向月老討男友　背後飄詭異男聲..

普悠瑪翻車「222個通聯音檔」..

有馬妹首發聲：有些事我只是不說..

理科太太「廣告合約曝光」北市確..

搭車送住宿！春遊補助高鐵狂加碼..

35年高雄舊照驚見韓國瑜　網：..

他被當犯人誘惑反擊！3警開車逃..

員旅掏250萬遊泰國！館長霸氣..

母重病照X光！兒：別死在家房價..

陽台變浴室！網笑曝房東「暗黑陰..

更多熱門

相關新聞

主子加持！媽獲得貓掌蛋糕網暴動

貓掌杯之後又有新的療癒產品！一名貓奴Josiane Hsu日前在家練習烘焙，將剛烤好的戚風蛋糕拿出來放涼，才離開幾分鐘打發鮮奶油，回來卻發現，蛋糕被蓋上認證章，多了3個高清貓掌印。事後她將照片分享到網路上分享，不到1天的時間吸引6千多人按讚，更讓不少貓奴暴動，「跪求兇手照！」

吃蛋糕遭狗逼視…鄰居狗也跑來了

三八婦女節　警贈鮮花、蛋糕致意

板橋草莓主題甜點　每款都是IG亮點

小六女寫信訴「229生日心願」暖哭網

讀者迴響

發燒話題

雞排妹 基督城槍擊 安以軒懷孕 波音737 勝利退演藝圈 王令麟 復仇者聯盟 李宗泫 311地震 王金平 衣索比亞空難 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 錦戶亮 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 還願 張庭瑚 王令麟 綾瀨遙 高橋聖子 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 理科太太 3年A班 王令麟 橋本有菜 滾滾紅塵 郭台銘 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 王令麟 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 地震 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 王令麟 孫安佐 蔡英文 袁惟仁昏迷 木村拓哉 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 韓國瑜 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 吉澤明步 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 周湯豪 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟

熱門新聞

李宗泫「伸手碰觸女偶像」全都錄

「想念大OO」老公床戰閨蜜10年↑對話曝光

媽祖衝進告別式！停4分送老信徒阿嬤

吵架轉頭走　正妹花博公園遭惡狼逼吹樂器

感情不順！七爺曝她前世種惡因

女星35分鐘淫片瘋傳！媽崩潰留遺書

14歲國中生帶女友私奔！被逮才知她28歲

勝利開趴驚見台3大咖男神　包廂狂歡照流出

李宗泫全認了！看過鄭俊英淫片「要女人玩」

老公跟20歲妹跑！人妻298字告白被網讚翻

少女挺「巨乳」逛超市被當賊！

年輕醫墜樓亡　告別式僅1同仁參加

貧乳錯了嗎？她搭機穿這樣被請下飛機

勝利、李宗泫將面臨「軍法審判」

BIGBANG入伍前最擔心勝利！「我們無法保護你」

更多

最夯影音

更多

阿嬤裝嫩妹「魔性笑聲」玩交友APP　唸出阿彌陀佛...對方嚇得秒掛斷！

跳針萌娃1數到5堅決「沒有4」老爸無奈崩潰：我是數學老師

法國媽遊台南～寫書法、逛老街　臭豆腐一口塞表情卻逐漸母湯...

林柏宏原音重現東方炻　和朱丫頭約好下下輩子...

《復仇者聯盟：終局之戰》正式預告　4月24日力挽狂瀾

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面