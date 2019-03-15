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大甲鎮瀾宮4月7日起駕　顏清標熱鬧開鑼「媽祖文化節」開始

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▲大甲鎮瀾宮媽祖起駕，今晚敲鑼。（圖／記者鄧木卿攝）

▲大甲鎮瀾宮董事長顏清標等人主持開鑼儀式。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

世界三大宗教活動之一的大甲鎮瀾宮遶境活動，將於4月7日晚上10點起駕，3月15日晚上8點20分，由董事長顏清標等人敲響銅鑼後，象徵大甲媽祖國際觀光文化節正式開始。顏清標說，歡迎海內外好朋友到時能參與遶境盛會，不但能走得健康、平安，更能學習到媽祖無怨付出的精神。

▲大甲鎮瀾宮媽祖起駕，今晚敲鑼。（圖／記者鄧木卿攝）

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▲大甲鎮瀾宮推出媽祖紀念酒。（圖／記者鄧木卿攝）

開鑼儀式前，先由各表演團體暖場，包括青年高中學生表演舞蹈、蘭陽戲劇、新藝芳歌仔戲、藝人歌仔戲和街舞表演、靈魂頑童等相當精彩，吸引上百名觀眾拿手機邊欣賞邊錄影。

▲大甲鎮瀾宮媽祖起駕，今晚敲鑼。（圖／記者鄧木卿攝）

▲大甲鎮瀾宮推出不少周邊商品。（圖／記者鄧木卿攝）

與會來賓除顏清標外，還有鎮瀾宮副董事長鄭銘坤、台中市議員吳敏濟、台中市文化局長張大春及鎮瀾宮董監事等。

顏清標在敲鑼前致詞表示，今晚敲鑼後，每天都有不同精彩活動，直到遶境結束，他說大甲媽遶境從4月7日晚上開始起駕，展開為期9天8夜行程，途中經過26個鄉鎮、超個160間宮廟，如此盛事，在2009年就被列入世界三大宗教活動之一，可見大甲媽遶境受到世界矚目。

▲大甲鎮瀾宮媽祖起駕，今晚敲鑼。（圖／記者鄧木卿攝）

▲青年學生表演精彩舞蹈。（圖／記者鄧木卿攝）

顏清標還說，遶境途中，虔誠信徒都會在路旁免費提供當地小吃、冷飲和水果等，無限供應，但大家也不可浪費，吃多少就拿多少，留給下一個人，學習媽祖無怨付出的精神。

▲大甲鎮瀾宮媽祖起駕，今晚敲鑼。（圖／記者鄧木卿攝）

▲大甲鎮瀾宮董事長顏清標等人與表演團體大合照。（圖／記者鄧木卿攝）

▲大甲鎮瀾宮媽祖起駕，今晚敲鑼。（圖／記者鄧木卿攝）

▲鎮瀾宮前夜空施放煙火，非常美麗。（圖／記者鄧木卿攝）

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