▲大甲媽祖「起駕宴」開千桌萬人擠爆！王金平現身…台下大喊：總統好。（圖／大甲鎮瀾宮）

地方中心／台中報導

台中大甲鎮瀾宮媽祖起駕宴，4日晚間在大甲體育場舉辦，席開近千桌，現場超過萬人參加，揭開9天8夜的遶境進香活動序幕，國民黨前立法院長王金平、民進黨立法院副院長蔡其昌2人登台致詞，王一站上舞台，底下支持民眾還大喊「總統好」，他隨即露出笑容，並在會場一一握手寒暄展現親和力。

大甲媽祖將於7日深夜10時許起駕遶境，鎮瀾宮循往例辦起駕宴，現場湧進超過萬人，不少大咖也現身，除了王金平、蔡其昌，台中市副市長楊瓊瓔、令狐容達、陳子敬及副議長顏莉敏、立委顏寬恒等人也到場參加，祝福活動圓滿。王一到場就向附近民眾一一握手，來者不拒，還有不少支持者見他就喊「總統好」。

王金平受訪時被問到「吳韓會」延期，他說是因為韓國瑜有美國之行，需要做各種準備，4月8日和吳敦義會面因為是主席邀請，談什麼不知道，應該就是對方講的喝茶聊聊天；自己的政見有三點，第一是維護國家主權、安全；第二要營造國內和諧，促成兩岸和平；第三是「拼經濟」。一上台底下就有支持者喊「王總統好」，讓他展開笑顏。

鎮瀾宮董事長顏清標致詞時感謝道，宴請各友好宮廟來吃平安餐 ，是為了慰勞所有的工作人員，自明天（5日）起就要開始吃素， 並於7日起駕，也感謝參與遶境的宮廟沿途準備點心、飲料及各種物資，媽祖會保佑大家。副董事長鄭銘坤也說起駕宴除了感謝外，也藉此帶動台灣經濟，當晚動員大甲總鋪師超過20組，飲料、餅乾都在地化，還辦了藝術品義賣，捐助鎮瀾兒童家園。