　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

大甲媽祖遶境很科技　宏碁智慧佛珠、宏達電Q版御守跟著走

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲今年迎「大甲媽祖遶境」　宏碁攜鎮瀾宮推媽祖加持「智慧佛珠」。（圖／宏碁提供）

▲宏碁「大甲媽祖智慧佛珠」。（圖／宏碁提供）

科技中心／綜合報導

台灣宗教盛事「大甲媽祖遶境」今天（7日）正式起駕，延續往年的科技風潮，今年不僅有宏碁與大甲鎮瀾宮攜手推出的「大甲媽祖智慧佛珠」，還有宏達電與中華電信合作推出的「Q版大甲媽祖御守」，就是要將科技結合信仰文化。

「大甲媽祖遶境」每年都吸引國內外上百萬的人潮參與，沿途有許多信徒虔誠的祈求家人能得到大甲媽祖的平安庇佑與賜福，今年宏碁就攜手大甲鎮瀾宮推出「大甲媽祖智慧佛珠」，可以讓信徒戴著智慧佛珠跟著大甲媽祖遶境，紀錄誦經祈福次數的同時，迴向給心中最摯愛的家人。

最特別的是，宏碁表示，研發創新團隊將「智慧佛珠」與台灣媽祖信仰文化做結合，其中每一串「大甲媽祖智慧佛珠」都經過大甲鎮瀾宮誦經、過爐、祈福的儀式，期盼透過大甲媽的祖加持，庇佑每一位穿戴智慧佛珠的信眾們都能夠平安、健康。

宏達電今年則是再度與中華電合作推出「Q版大甲媽祖御守」，而且只要在中華電信大甲服務中心打卡，就可以獲得御守，同時宣布，即日起到4月30日期間，為響應大甲媽祖遶境，在遶境區域中的#中華電信門市，還有加碼購機好禮可以拿。

▲宏達電發送Q版大甲媽祖御守　迎接大甲媽祖遶境。（圖／翻攝HTC論壇）

▲宏達電發送Q版大甲媽祖御守。（圖／翻攝HTC論壇）

ET快訊
「野生韓國瑜」選前孤獨吃麥當勞　網瘋傳舊照：當時沒人理他
「只嘿咻不談感情」女子試1次慘暈船愛上…越想越不對怒告性侵
5歲女離奇瘦成骨架！媽媽一句「沒戴項鍊」醫師驚醒救回一命

關鍵字：大甲媽祖遶境,大甲鎮瀾宮,宏碁,智慧佛珠,宏達電,Q版御守

點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

大甲媽祖遶境很科技　宏碁智慧佛珠、宏達電Q版御守跟著走

看VR電影不再頭暈想吐　研發團隊解密《全能元神宮改造王》幕後技術

年收上億大老闆改當Uber司機　載完第一趟停路邊爆哭20分鐘

蔡依林扯衣領差點親到練習生！　青春有你舞台合作《怪美的》暴動啦

阿嬤戴金毛用英文玩視訊交友　被問年紀急找翻譯：圖N弟啦

會牽絲花生醬法式吐司必點！　蘆洲人氣打卡早午餐超銷魂

乩童持狼牙棒猛砸自己噴血　「肋骨斷3根」陳屍床上賠命

影／拔菜總部行動劇「炸平總統府」　發射2導彈自誇：實在是太準了

劉德華賣按摩椅「拜託幫幫我」　黃子佼虧：你壓力很大啊！

嗆炸總統府「人生最後一戰」！ 吃屎哥2小時被上銬慘況曝光

華晨宇唱一半...驚喜一個個出現　「快男隔６年合體」感動哭了！

香港男切陽具「3次手術」做回女人　創組織+監製跨性別影片重拾信心

大甲媽祖遶境很科技　宏碁智慧佛珠、宏達電Q版御守跟著走

看VR電影不再頭暈想吐　研發團隊解密《全能元神宮改造王》幕後技術

旅館偷拍案件增加！專家曝「2妙招」自保...進房別急著躺床

張育成替補守二壘　前兄弟洋砲艾銳克返美第一場就開轟

蔡詩芸一拆禮物尖叫「你這騙子」！　王陽明驚喜藏N天閃炸

老公嫌「妹妹太鬆」！　人妻診間曖昧貼醫生「照你尺寸做」…他崩潰臉綠

「人頭跟蔥油餅一樣扁」21歲男入行殯葬業超震撼：一周睡不著　續做原因曝

獨家／探訪動畫《ULTRAMAN》誕生地 揭開動作捕捉幕後過程

福特野馬跑車「大改款再等7年」！先推油電動力＆小改款

三餐正常吃！豆漿「挑這時間喝100c.c.」爽鏟3kg　營養炸裂還不喝

Nike搶攻平價市場！2020年將推出更多3000元有找的鞋款

瘋電影／跳痛先生　失去痛覺容易死

「我想開了」29歲醫師商場6樓助跑跳樓…頭顱破裂墜死　警找到原因了

3C家電熱門新聞

「LINE官方帳號2.0」改版..

大甲媽祖遶境　宏碁智慧佛珠、宏..

想在YouTube搜到A片？請..

三星Note 10延續S10e..

蘋果刺激換機　多款舊設備無法更..

LINE打假訊息來真的　有疑問..

iOS 5.1被發現重大錯誤

HP持續以提供雲端產品服務為目..

iPhone XI多鏡頭「三角..

簡單4步驟找出「最划算冷氣」

看VR電影不再頭暈想吐　研發團..

小米掃地機器人4／4限時10元

FB上互搜就變...「建議好友..

更多熱門

相關新聞

大甲媽祖起駕宴萬人擠爆！王金平現身

台中大甲鎮瀾宮媽祖起駕宴，4日晚間在大甲體育場舉辦，席開近千桌，現場超過萬人參加，揭開9天8夜的遶境進香活動序幕，國民黨前立法院長王金平、民進黨立法院副院長蔡其昌2人登台致詞，王一站上舞台，底下支持民眾還大喊「總統好」，他隨即露出笑容，並在會場一一握手寒暄展現親和力。

宏達電3月營收月增109.98%

鴻海旗下夏普筆電品牌Dynabook下月來台

大甲媽祖首次北巡駐駕台北南港！

宏達電發送Q版大甲媽祖御守　迎接大甲媽祖遶境

讀者迴響

發燒話題

日本新年號 張國榮 我們與惡的距離 酒駕修法 愛山林 許淑淨 王令麟 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 金城武 王令麟 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 鄧紫棋 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

快訊／阿怪妹妹發臉書證實死訊

直播主嗆「三重大老都吃屎」　三蘆兄弟火了

5歲女離奇瘦成骨架　母竟一句話救回

即／台中大遠百墜落！女摔13樓身亡

搭高鐵被孕婦叫醒讓座！她回嗆心軟

給40歲以下年輕人：一定要存到40萬

嬸炫女兒第一名！她冷揭報應全場安靜

鄰嬤熱水燙蛋！鵝媽媽悲鳴繼續孵

南韓女神一年狂甩28公斤！

賣車養學生妹！負債40萬女友被睡走了

談好純肉體關係…她試1次就暈船

準炸！6題目測「未來感情生活」

揭擊落F-16真相　一次打臉全印度

老公用止鼾神器　結屎臉沉默5秒怒吼

小吃攤正妹做煎餅送清潔工！竟是一線女星

更多

最夯影音

更多

年收上億大老闆改當Uber司機　載完第一趟停路邊爆哭20分鐘

蔡依林扯衣領差點親到練習生！　青春有你舞台合作《怪美的》暴動啦

阿嬤戴金毛用英文玩視訊交友　被問年紀急找翻譯：圖N弟啦

會牽絲花生醬法式吐司必點！　蘆洲人氣打卡早午餐超銷魂

乩童持狼牙棒猛砸自己噴血　「肋骨斷3根」陳屍床上賠命

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面