大甲媽祖遶境很科技　宏碁智慧佛珠、宏達電Q版御守跟著走

▲宏碁「大甲媽祖智慧佛珠」。（圖／宏碁提供）

科技中心／綜合報導

台灣宗教盛事「大甲媽祖遶境」今天（7日）正式起駕，延續往年的科技風潮，今年不僅有宏碁與大甲鎮瀾宮攜手推出的「大甲媽祖智慧佛珠」，還有宏達電與中華電信合作推出的「Q版大甲媽祖御守」，就是要將科技結合信仰文化。

「大甲媽祖遶境」每年都吸引國內外上百萬的人潮參與，沿途有許多信徒虔誠的祈求家人能得到大甲媽祖的平安庇佑與賜福，今年宏碁就攜手大甲鎮瀾宮推出「大甲媽祖智慧佛珠」，可以讓信徒戴著智慧佛珠跟著大甲媽祖遶境，紀錄誦經祈福次數的同時，迴向給心中最摯愛的家人。

最特別的是，宏碁表示，研發創新團隊將「智慧佛珠」與台灣媽祖信仰文化做結合，其中每一串「大甲媽祖智慧佛珠」都經過大甲鎮瀾宮誦經、過爐、祈福的儀式，期盼透過大甲媽的祖加持，庇佑每一位穿戴智慧佛珠的信眾們都能夠平安、健康。

宏達電今年則是再度與中華電合作推出「Q版大甲媽祖御守」，而且只要在中華電信大甲服務中心打卡，就可以獲得御守，同時宣布，即日起到4月30日期間，為響應大甲媽祖遶境，在遶境區域中的#中華電信門市，還有加碼購機好禮可以拿。

▲宏達電發送Q版大甲媽祖御守。（圖／翻攝HTC論壇）