揪團吃美食幫助慢飛天使　伊甸與桃園晶悅公益聯票開賣

▲伊甸與桃園晶悅公益聯票開賣。（圖／伊甸提供）

記者楊淑媛／桃園報導

伊甸基金會與桃園晶悅飯店首度攜手傳愛，15日舉辦公益聯票開賣活動。會中，邀請慢飛天使4兄弟及擔起撫養重責的阿嬤出席，由飯店主廚獻上飯店經典的片鴨秀，4兄弟中雙胞胎的阿綸、阿緁擔任小助手，將片鴨、蔥段捲入餅皮，原不善與人溝通互動的兩人，在主廚的引導下，成功完成捲餅製作，展現早療落實於生活中！

伊甸指出，4兄弟中排行老大，今年5歲的皓皓，2年前因在語言、社交、生活自理的能力上發展較為緩慢，透過社會局社工轉介，來到伊甸接受早療服務，服務中社工發現到，皓皓的雙胞胎弟弟4歲的阿綸和阿緁、3歲的小弟樂樂也有發展遲緩的情形。

▲嬤伴4名遲緩孫走早療路。慢飛天使追上成長腳步，烤鴨夾餅初體驗展現早療成果。（圖／伊甸提供）

為減輕阿嬤在教養孩子及低收的經濟壓力，伊甸便提供陪同就醫、到宅療育及協助申請學校的服務，且不時提供物資給予阿嬤生活上的幫助。而4兄弟自接受服務後，在認知和語言方面持續的進步，個性變得較活潑，也開始學著處理自己生活上的大小事，小弟樂樂更從原本的疑似發展遲緩，進步為「符合年齡發展」，成功追上成長的腳步。

伊甸基金會與晶悅飯店公益聯票，即日起開放民眾至晶悅飯店預購，或上飯店官網填寫訂購單，聯票每本售價99元，內含多樣餐飲抵用卷，優惠折抵高達1650元；公益聯票每售出一本，晶悅即捐出20元支持伊甸「弱勢兒童服務計畫」，伊甸與晶悅國際飯店邀請民眾以行動幫助慢飛天使，揪親朋好友吃美食、獻愛心。