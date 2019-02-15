　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
地方 地方焦點

慢飛天使畫出一片天！「新年炮竹」獲帕拉林美術世界杯台灣第一

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

地方中心／新竹報導

慢飛天使也能畫出一片天！位於新竹的天主教拙茁家園，有一位患有水腦症的園生「劉劉」，雖然行動不便，卻展現美術長才，去年以一幅《新年炮竹》作品，參加日本主辦的「2018帕拉林美術世界杯」，拿下台灣區第一名，也為自己的人生揮灑出新色彩。

▲慢飛天使劉劉「新年炮竹」奪帕拉林美術世界盃台灣區第一。（圖／翻攝自帕拉林美術世界杯網站）

▲▼慢飛天使劉劉畫出一片天，拿下「2018帕拉林美術世界盃」台灣區第一。（圖／拙茁家園提供）

▲慢飛天使劉劉「新年炮竹」奪帕拉林美術世界盃台灣區第一。（圖／翻攝自帕拉林美術世界杯網站）

年約30歲的「劉劉」，在3、4歲時即失去雙親，雖然有兩位哥哥，但二哥也是身障者，目前接受其它機構照顧，大哥則因經濟、家庭等因素，無力扶養劉劉，只有在過年時才有空到院探視他，也因此這次他的作品以「新年」為創作主題，背後傳達的就是對哥哥的思念。

▲慢飛天使劉劉「新年炮竹」奪帕拉林美術世界盃台灣區第一。（圖／翻攝自帕拉林美術世界杯網站）
▲劉劉的《新年炮竹》作品背後傳達的是對哥哥的思念。（圖／翻攝自帕拉林美術世界杯網站）

「『弱勢中的弱勢』總是我們優先的選擇！」拙茁家園主任王瓊如表示，目前園區有3分之2的孩子為父母雙亡及低收和單親，平均智能大概只有3、4歲，但院方深信「天生我才必有用」，而為了激發慢飛天使的潛能，特別安排了繪畫、音樂、種菜等課程，其中又以繪畫的學習成果最為亮眼，還成立了「慢飛天空畫廊」展出院生創作，去年更獲得企業贊助，包括劉劉在內4名孩子的作品，才得以參加世界各地身障者展示才華的「帕拉林美術世界杯」，讓更多人看見他們的藝術天分。

ET快訊
小模情人節「G擊西門町」上空Free Hug
張立東認了！親PO熊熊「曖昧勾手照」

關鍵字：慢飛天使,身障者,劉劉,新年炮竹,帕拉林美術世界杯,新竹,拙茁家園,慢飛天空畫廊,藝術,繪畫

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

嘴甜得人疼！化身暖男暖女　闖入別人心房靠這10句

出國玩兼開運！12生肖「2019年適合的旅遊勝地」報你知

魏應充整合需求拚出120噸大訂單　雲林美生菜封櫃啟航外銷

魏應充推動雲林地瓜前進中國　德克士、全家5300家門店聯手開賣

眼睛嘴巴都吃冰！「SCOOPS!冰淇淋特展」讓你一路甜進心坎裡

慢飛天使畫出一片天！「新年炮竹」獲帕拉林美術世界杯台灣第一

國民黨團強力反對台南前瞻軌道墊付案　 請市府不要債留子孫

藏金閣拍賣會　檜木小豬提燈、造型杯墊限時搶購

台南市表揚陞職授階暨績優員警　黃偉哲：為市民營造安居樂業的宜居城市

出遊爆胎孤立無援！多良警挽袖換備胎　她紅眼眶道謝説再見

幫香蕉割包皮、芝麻剖腹產　外科爸拿水果開刀培養兒興趣

吃飯發出噁爛咀嚼聲讓人反胃 「加倍奉還」7種超討厭壞習慣

鄰居愛亂插車庫讓屋主氣炸　「霸氣一招」卡死：當我吃素？

「護國神犬」遭踹！千人心疼檢舉　移民官現身道歉：被狗傷害有陰影

《奈何BOSS要娶我》櫻桃吻甜到掉牙　凌BOSS教憋氣...抓過來吻住！

「不要九二共識又不敢台獨」 韓怒嗆小英：妳到底要什麼

任容萱不捨超帥獸醫失控哭了　哽咽：我很害怕分離

歐陽娜娜「手臂溢肉」挨譙　陳冠希火大嗆酸民：Bitch！

Jolin《玫瑰少年》MV曝光！　CL御用導演讚舞蹈：了不起

主人回家超high！哈士奇「3樓飛撲」 他頸椎骨折被砸暈：以為牆倒了...

慢飛天使畫出一片天！「新年炮竹」獲帕拉林美術世界杯台灣第一

國民黨團強力反對台南前瞻軌道墊付案　 請市府不要債留子孫

藏金閣拍賣會　檜木小豬提燈、造型杯墊限時搶購

台南市表揚陞職授階暨績優員警　黃偉哲：為市民營造安居樂業的宜居城市

出遊爆胎孤立無援！多良警挽袖換備胎　她紅眼眶道謝説再見

鳳林首例新生兒補助　許姓夫婦龍鳳胎領8萬鎮長登門恭賀

花蓮史上最受歡迎公園！進豐親子公園寒假春節入園人數創新高

林智堅突擊示愛老婆　前世情人「愛把鼻」搶先攔胡

世界城市盃三算競賽　新竹市中學生奪13金4銀

台中最狂無恥男！套路店家3天「口袋裝滿」離開…影片曝光網怒翻

快訊／亞馬遜丟震撼彈！宣布放棄建設「紐約第二總部」

慢飛天使畫出一片天！「新年炮竹」獲帕拉林美術世界杯台灣第一

小三兒花光500元餐費買玩具！高雄媽氣到崩潰…小女兒1句安慰讓網哭了

情人節送花…妻冷回「告別式拿的？」殯葬業老公自爆前科網笑翻

國中學弟放學「無照三貼」　21歲「重機學長」雙載衝撞！噴飛78m撞頭2死

北韓辦全國廚藝大賽！「3天40道菜」決勝負　但有1090萬人沒飯吃

影／華航罷工營收損失逼近6億　股價仍陷票面保衛戰

快來住新北！設籍差3000人破4百萬　最快5月抽最大獎450萬18坪套房

月內兩度重拳！陸叫停直銷審批備案　整治保健市場亂象

Ubi送禮！預購《全境封鎖 2》PC 數位版送三選一遊戲

火辣美女劈腿又倒掛大跳鋼管舞　華麗炫技網讚：性感且專業！

地方熱門新聞

台中最狂無恥男！套路店家3天爽..

出遊車爆胎暖警救援　她紅眼眶道..

比櫻花還美　粉紅棉花糖全爆開了

花蓮進豐親子公園入園人數創新高

畫中藏思念！慢飛天使創作獲第一

3千萬也不賣　清水岩二葉松吊點..

藝人白冰冰　逛愛河燈會粉絲爆多

林智堅直播示愛　前世情人搶攔胡

平溪天燈節　交管、停車資訊

旗津烤鳳螺一盤500！網求市長..

藍帶大師展廚藝　頭城福神饗宴開..

鳳林夫婦龍鳳胎領8萬　鎮長登門..

新竹沒名雞蛋糕　不管何時都要排

少年醉後遭性侵　菊花被塞牙刷和..

更多熱門

相關新聞

3歲童遭裸綁陽台　父與女友虐40hr

新竹3歲男童去年9月因為尿床，被父親及陳姓同居人脫光衣服綁在陽台，聯手虐待長達40小時，獲救時臉部、身體多處瘀傷，左眼更是被打到發紅瘀血。新竹地檢署檢察官認為兩人是故意對兒童犯罪，日前依傷害、強制罪起訴，同時建請法院依法加重其刑。

新竹沒名雞蛋糕　不管何時都要排

竹科供水拉緊報？經部：可穩定供水到3月底

推案量上看千億　新竹房市量增

買盤全面出籠　新竹千億案量遍地開花

讀者迴響

發燒話題

華航罷工 文化大學失火 愛紗離婚 鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

熊熊PO勾手照　張立東「認了」！

球球神秘男友曝光！32G奶緊抱猛親

Nina老公是《大學生》曾小新！

小資女查帳戶　驚存款破8位數

小模西門町Free Hug　上空全放送

24歲與75歲英國戀人　他們步禮堂了

李坤城愛了她6年！告白小41歲女友…網服了

她19歲第一次太緊張！私密處猛一夾「整根瞬間噴飛」

檢舉達人自白！「個資只給警察」遭外洩

國產車擊落賓利！醫美CEO暴走嗆警

他肛門塞3條大泥鰍「順著直腸鑽進肚子」

「在台大醫等你」雄女正妹隔半年驚傳情變

她「和爸爸哥哥洗澡23年」！網看偷拍畫面傻眼

春風214曬「情侶照」網歪樓：像周董

更多

最夯影音

更多

幫香蕉割包皮、芝麻剖腹產　外科爸拿水果開刀培養兒興趣

吃飯發出噁爛咀嚼聲讓人反胃 「加倍奉還」7種超討厭壞習慣

鄰居愛亂插車庫讓屋主氣炸　「霸氣一招」卡死：當我吃素？

「護國神犬」遭踹！千人心疼檢舉　移民官現身道歉：被狗傷害有陰影

《奈何BOSS要娶我》櫻桃吻甜到掉牙　凌BOSS教憋氣...抓過來吻住！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【首購族的愛】

超搶手！ 這價格帶很可以！激推本週熱門搶手房，符合你需求的好房！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面