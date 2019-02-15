慢飛天使畫出一片天！「新年炮竹」獲帕拉林美術世界杯台灣第一

地方中心／新竹報導

慢飛天使也能畫出一片天！位於新竹的天主教拙茁家園，有一位患有水腦症的園生「劉劉」，雖然行動不便，卻展現美術長才，去年以一幅《新年炮竹》作品，參加日本主辦的「2018帕拉林美術世界杯」，拿下台灣區第一名，也為自己的人生揮灑出新色彩。

▲▼慢飛天使劉劉畫出一片天，拿下「2018帕拉林美術世界盃」台灣區第一。（圖／拙茁家園提供）

年約30歲的「劉劉」，在3、4歲時即失去雙親，雖然有兩位哥哥，但二哥也是身障者，目前接受其它機構照顧，大哥則因經濟、家庭等因素，無力扶養劉劉，只有在過年時才有空到院探視他，也因此這次他的作品以「新年」為創作主題，背後傳達的就是對哥哥的思念。



▲劉劉的《新年炮竹》作品背後傳達的是對哥哥的思念。（圖／翻攝自帕拉林美術世界杯網站）

「『弱勢中的弱勢』總是我們優先的選擇！」拙茁家園主任王瓊如表示，目前園區有3分之2的孩子為父母雙亡及低收和單親，平均智能大概只有3、4歲，但院方深信「天生我才必有用」，而為了激發慢飛天使的潛能，特別安排了繪畫、音樂、種菜等課程，其中又以繪畫的學習成果最為亮眼，還成立了「慢飛天空畫廊」展出院生創作，去年更獲得企業贊助，包括劉劉在內4名孩子的作品，才得以參加世界各地身障者展示才華的「帕拉林美術世界杯」，讓更多人看見他們的藝術天分。