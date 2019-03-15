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幫買花露水...他跑百貨賣場全缺貨「夯什麼？」　回家阿嬤氣噗噗！網爆停產

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▲▼ 明星花露水被網友稱為神物。（圖／網路翻拍）

▲明星花露水被譽為阿祖級神物。（圖／翻攝自爆廢公社三館）

網搜小組／綜合報導

「這花露水到底是再（在）夯什麼？」最近有網友承阿嬤之吩咐，跑遍住家附近各大百貨、賣場，只為了找尋一瓶明星花露水，結果四處碰壁、無功而返，店員們眾說紛紜，讓他感到十分納悶，也不解這一罐到底有什麼魔力。

林姓網友14日下午在「爆廢公社」貼文，提到家中阿嬤要他幫買一瓶明星花露水，結果跑了附近的百貨公司、大賣場都沒找著，不是賣完了就是缺貨中，店員口中的理由同樣有百百種，有人說「原料不夠」，有人答「瓶子做不出來」，也有人表示是「賣太好長期缺貨的」，甚至有「廠房疑似火災了」一類理由。

無論如何，林男終究沒完成任務，只得兩手空空回家覆命。慘的是阿嬤一看瞬間就氣噗噗，甚至懷疑孫子編造了一堆理由，就是不願意幫她買明星花露水。

▲▼ 明星花露水被網友稱為神物。（圖／網路翻拍）

▲明星花露水曾登上鄉土劇，用後竟「返老還童」。（圖／翻攝自爆廢公社三館）

文章貼上網，不少網友回報現在真的超難買，各大通路幾乎都找不到，「哭哭，跑了全聯跟小北居然都沒有了」、「我也找了10幾間都找不到」、「現在還有哪裡買的到嗎？媽媽在找」、「我家這邊市場有在賣，沒有特大瓶的」、「我前天晚上跑了7家才買到兩罐，台中的廠商都說缺貨了」、「要去中藥房或商店才有。」

此外，還有不少網友大推花露水，分享各種妙用，「哭哭，跑了全聯跟小北，居然都沒有了」、「它是我房間的芳香劑，也是我的香水耶」、「以前我家超多瓶，有時候阿嬤還給我拿來洗澡」、「小孩長痱子加點在水中浸泡很有效」、「我家的狗沒有聞到這個睡不著」、「拖地加個幾滴很好用」、「洗狗籠，拖地，洗地板，洗廁所真的很好用」。

而近期的大缺貨，知情網友指原因是停產了，「可以買到的可能性是店家之前的庫存，商家說他們已經停產了」、「目前停產中，我們公司也叫不到貨」、「停產了，老闆年事已高無接班人。」《東森新聞》求證生產明星花露水的明星化工，業者證實由於機器老舊，加上香料工廠供貨出問題，明星花露水已經停產。

本站2017年新聞〈阿祖級神物！「時光倒流水」難忘回憶〉報導，明星花露水自清朝光緒年間就開始販售，是曾祖母、祖母輩流行的香水，百年經典的香味讓它留傳至今，更是許多人童年難忘的回憶。早期作為香水使用，而現在大多做清潔用途，在台灣仍擁有一票死忠愛好者；根據賣場統計，一年可賣出5萬瓶。

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關鍵字：明星花露水,爆廢公社

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