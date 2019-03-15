正妹罹怪病「變醜變肥」　不怕被恥笑勇敢貼對比照！

▲ 帕楊原本是一位個性活潑的正妹。（圖／翻攝自臉書／Boonyawee Payung，下同）

國際中心／綜合報導

泰國正妹帕陽（Boonyawee Payung）在2年前患病後，因為藥物副作用的關係，導致身材完全變形，讓她陷入悲傷情緒之中。只是面對生命中的無常，最終帕陽決定勇敢面對現實，並大方地在網路分享自己「變醜變胖」照片，希望提醒網友要好好愛惜自己的身體。

▲ 生病前的帕楊愛和家人自拍。

根據《泰國頭條新聞》報導，原本面容姣好、看似活潑大方的帕陽，在2年前罹患怪病後，幾乎每天吃藥、打針，導致身材發生異變，從正妹變成肉肉女的現實，讓她難以接受。她問醫生何時能治好，但醫生都無法給她確切的答案。帕陽坦言，她曾經非常沮喪，還曾經想過要放棄治療或是乾脆結束生命。還好帕陽在媽媽的陪伴下，決定正面迎向挑戰，不顧外界的取笑，大方地在網路上分享自己的自拍照，告訴網友自己將要面對另外一段璀璨人生。

▲ 在媽媽的支持下，帕楊漸漸走出悲傷，並時常在臉書po出2人合照。

現在帕楊常常在臉書分享心情，像是近日晚上，她因為大腿上的傷口腫脹，疼痛地睡不著覺，由於當晚醫生和護士都前來關心，於是她在臉書上向他們道謝，並慶幸自己熬過痛苦，「這就像一個奇蹟」。此外，樂觀的她也分享手術後的傷疤照，並表示「這是一生都要記住的裂縫，繼續戰鬥」。

▲ 儘管尚未痊癒，她仍然樂觀面對身體上的病痛和傷疤。

許多網友看到帕楊樂觀的個性後，非常同情她的處境，也紛紛鼓勵地表示，「你胖胖的也很可愛」、「繼續前進，我會一直支持你」、「希望你可以早日康復」、「就算變胖了還是很可愛 」、「繼續戰鬥下去」、「你的個性真的很開朗，太喜歡了」。