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大馬拒釋放金正男案越籍女嫌　段氏香「3晚沒睡」憔悴痛哭

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▲▼ 越南籍女子段氏香（Doan Thi Huong）,金正男謀殺案。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 越南籍女子段氏香（Doan Thi Huong）。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

北韓領導人金正恩同父異母的哥哥金正男遭到毒殺一案，印尼籍女子席蒂艾沙（Siti Aisyah）和越南籍女子段氏香（Doan Thi Huong）先前均被指控犯案。馬來西亞高等法院11日撤銷對席蒂艾沙的指控，讓段氏香大呼「不公平」，越南政府要求大馬也釋放段氏香，但大馬當局已於14日拒絕。段氏香面容憔悴，不時流下眼淚。

據《衛報》報導，段氏香的律師Hisham Teh Poh Teik表示，自己的委託人必須獨自面對謀殺審判，是一種「歧視」，也顯示總檢察長湯姆斯（Tommy Thomas）偏袒某一方；而段氏香已經3晚沒有睡覺。

▼ 段氏香面容憔悴。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 越南籍女子段氏香（Doan Thi Huong）,金正男謀殺案。（圖／達志影像／美聯社）

▼ 印尼籍女子席蒂艾沙被釋放後展露笑容。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 印尼籍女子席蒂艾沙（Siti Aisyah）,金正男謀殺案。（圖／達志影像／美聯社）

席蒂艾沙披著紅色頭巾、身穿黑色傳統服飾於11日微笑步出法庭。莎阿南高等法院（Shah Alam High Court）法官以「釋放但非無罪釋放」（Discharge Not Amounting to an Acquittal）作為判決後，她搭車前往印尼駐馬來西亞大使館，之後飛回雅加達。

金正男2017年2月從吉隆坡機場返回澳門時遭到攻擊，臉上被塗抹致命的VX神經毒劑，20分鐘後痛苦死去。馬來西亞官方化學家蘇布拉瑪寧（Raja Subramaniam）作證時表示，席蒂艾沙和段氏香的衣服上，均沾有神經毒劑跡證，而段氏香剪下的指甲上也出現該毒劑。

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關鍵字：金正男,段氏香,日韓要聞,東南亞要聞

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