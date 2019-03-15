睡墳場「把屍骨當玩具」...1萬窮人樂笑：死人比活人安全！

▲孩子們的玩具就是死者的骨頭。（圖／CLAUDIO SIEBER photography）



國際中心／綜合報導

菲律賓的「馬尼拉北墳場」（Manila North Cemetery）不僅是往生者的安息地，這裡更收留了至少一萬名貧窮的人，成為他們每天生活的家園。當地的居民說，「這裡的生活條件遠比犯罪率高的貧民區還安全許多。」

據英國《太陽報》報導，「馬尼拉北墳場」佔地133英畝，是菲律賓最大的墳場之一，也是該國總統、電影明星、政治人物等人埋葬的地方。該墳場於1904年正式開放，從1950年代後期以來，估計有一萬名窮人湧入，和棺木、屍體為鄰，把這裡當成自己的「家」。

▲有不少人在這裡出生長大。（圖／CLAUDIO SIEBER photography）

「馬尼拉北墳場」是一個具有115年歷史的老墳場，累積了不少棺木與屍體，居住在該地的窮人們，每天睡覺的床是用墓碑製成的、小孩子們的玩具則是死者的骨頭。這些人們多半在外都沒有工作，都是向往生者的家人出售鮮花、製作墓碑或建造棺材來維持生計，有些人甚至會順便當起「墳場管理員」，據悉，管理墳場的合約五年為一期，管理員便能從中賺取小費，替家屬維護棺木。

▲無法負擔租金的棺木，會被移至一旁堆疊放置 。（圖／CLAUDIO SIEBER photography）

「馬尼拉北墳場」內的居民會設法去附近「偷電」來使用，但沒有自來水及汙水系統，仍然是該地的一大艱難之處。在墳場內，出現人們在墓碑上聊天和打牌、客廳內裝飾有十字架的陵墓都是常見現象，裡面甚至還有卡拉OK和電子遊戲器材，成千上萬的窮人在墳場裡過著日常生活，每天與腐爛的屍體為鄰，但他們卻始終認為，「比起住在犯罪率高的貧民區，這裡還比較安全。」