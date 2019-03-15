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俏麗妹罹怪病「暴肥一圈」　樂觀貼對比照：準備面對新人生

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▲ 外型亮眼的帕洋因為生病原因，整個人變胖一大圈 。（圖／翻攝自Facebook／Boonyawee Payung）

國際中心／綜合報導

泰國正妹帕洋（Boonyawee Payung）原本有著俏麗的外貌與纖細身材，但2年前她卻不幸罹患了一場怪病，導致整個人體重爆增，昔日甜美的臉蛋也腫了一圈。堅強勇敢的帕洋並不在意其他人對自己的冷嘲熱諷，反而大方在臉書貼出自己生病前後的對比照，鼓勵那些遇到和她類似情況的人振作起來、繼續戰鬥，令許多網友看了都相當感動。

據《泰國頭條新聞》報導，帕洋14日在自己的臉書發文提到，自己在2年多前生了一場怪病，大腦中出現了血凝塊，迫使她不得不過著每天注射針筒、吃藥的生活，這也使得她的身材變形，臉蛋也變得越來越圓潤。

▲ 帕洋在2年多前生了怪病，服藥與注射治療使她整個人變胖 。（圖／翻攝自Facebook／Boonyawee Payung）

帕洋向醫生詢問，自己最快何時才能治癒，然而，醫生卻告訴她，「我們沒辦法給你一個確切答案。」這讓帕洋一度覺得既沮喪又無助，她開始躲避其他人的視線，也不像以前一樣喜歡對著鏡頭開心自拍， 甚至曾想過要放棄治療，或者結束自己的生命。

後來，在母親的陪伴與宗教的洗禮下，帕洋的心情慢慢沉澱下來，她開始思考自己人生的方向，希望能為了那些愛她的人好好的活下去，於是她接受了自己現在的容貌，並在臉書上傳了幾張自己生病前後的照片，希望藉此告訴其他人，她已經做好準備，擁抱另一段新的人生，並更努力的繼續與疾病對抗下去，「我希望那些和我一樣曾因疾病絕望的人不要氣餒，一切往好的地方想、多做好事，我們的生活中就只會好的事情存在。」


▲ 在母親的陪伴下，帕洋走出低潮 。（圖／翻攝自Facebook／Boonyawee Payung）

網友們看完帕洋的經歷後，都感動得紛紛為在下方留言，替她打氣加油，祝福她盡早康復，「妳是很陽光的女孩，也是很棒的榜樣。」、「多多注意身體、多休息、放鬆維持心情，不要讓病情繼續惡化了。」、「我也生了一場病，我們一起加油！」、「我會為你祈禱的！一定有奇蹟發生」、「我覺得現在的妳依然很漂亮。」

▼ 帕洋曬出自己身上接受治療後留下的痕跡 。（圖／翻攝自Facebook／Boonyawee Payung）
 

แม่กับพ่อช่วยกันตัดผม โอ้โห้วว ตัดได้ตรงมากเลยคะ

Boonyawee Payung 發佈於 2019年3月8日 星期五
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關鍵字：Boonyawee Payung,帕洋,暴肥,正能量,泰國

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