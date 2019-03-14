首屆「台中購物節」7月登場　消費500就可抽豪宅

記者李忠憲／台中報導

台中市政府全力拚經濟，7月10日將舉辦第一屆的「台中購物節」，民眾只要在為期6周的活動中，在台中消費滿500元，就有機會抽百萬房車、總統套房甚至千萬豪宅。市長盧秀燕14日表示，「買越多、抽越多、賺越多」，相信活動開始時，獎項會更豐富，歡迎全世界的朋友都來台中購物。

▲盧秀燕與藝人SANDY同台，行銷官方將舉辦的台中購物節。（圖／記者李忠憲攝）

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台中市今年將舉辦第一屆「台中購物節」，市府14日下午舉行記者會，邀請來新一代電視購物銷售天后，也是「憲哥」吳宗憲女兒SANDY當嘉賓，並現場舉行模特兒走秀，讓大家了解購物節可以買到什麼好貨。

▲台中市將首度舉辦全城打城的官方台中購物節，邀請國內外朋友到台中購物。（圖／記者李忠憲攝）

▲活動現場也舉行模特兒走秀。（圖／記者李忠憲攝）

市長盧秀燕表示，世界有香港、新加坡、義大利三大購物節，台中市也將有官方舉辦的購物節，就是台中購物節。活動將在7月10日起跑，至8月18日為期6周。期間將「全城打折」，民眾只要消費滿500元，就有機會「以小博大」參加抽獎，絕對物超所值。除了每週至少抽出1台百萬房車，及一間每晚10萬元總統套房，最後一周更將抽出「紮紮實實」的千萬豪宅，因為稅金通通不用自己付。

▲盧秀燕在業者準備的禮品上簽名。（圖／記者李忠憲攝）

盧秀燕也說，目前活動在籌備階段，市府目前將投入3千萬預算，已有許多廠商、業者主動表達合作及配合意願。目前都在積極接洽中，相信到活動開始時，還會有更多抽獎優惠。她強調，活動就是「買越多、抽越多、賺越多」，不用對發票，只要摸彩就能中大獎。

她也說，今年1月底造訪香港發現，港島街頭巷尾處處都佈滿購物折扣訊息，群聚效應讓香港頓時變成熱情又活絡的城市購物商場。反觀台中，面積是香港2倍，百貨、商圈、休閒、觀光消費資源更為豐沛多元。希望藉由舉辦台中購物節，透過全城瘋購物活動，可以號召更多在地店家、產業主動加入，積極形塑台中好購物的友善環境與意象，讓更多國內外旅客看到台中、想來台中。

主辦單位表示，活動期間民眾若前往台中各預售屋接待中心或新成屋接待會館賞屋，也可參加摸彩。如期間成交購屋，建商更加碼贈送各式精美實用好禮，

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